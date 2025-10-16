Pablo Laurta habló tras ser condenado a 120 días de prisión preventiva: “Fui a rescatar a mi hijo de una red de trata”

El empresario uruguayo será trasladado a Córdoba para que sea acusado por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Pablo Laurta y su hijo. Foto: Redes sociales

Pablo Laurta, acusado de doble femicidio y del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, expresó que quería rescatar a su hijo “de una red de trata”.

Las declaraciones de Laurta fueron a la salida de la audiencia donde se le dictaminó la prisión preventiva por 120 días en Entre Ríos.

La palabra de Pablo Laurta. Crédito del video: Tele5 Digital

“Fui a rescatar a mi hijo de una red de trata”, se lo escuchó decir al creador de “Varones Unidos”, mientras era escoltado por policías en la Fiscalía de Concordia. El video fue registrado por el medio Tele5 Digital.

Luego de ser imputado por el delito de homicidio criminis causa en la provincia de Entre Ríos, se espera que este jueves por la tarde sea trasladado a Córdoba para que sea acusado por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú por estar acusado de asesinar a la madre y a la abuela del niño en Córdoba. Foto: NA

Cabe recordar que el acusado fue arrestado en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y se encontraba organizando su traslado en taxi para cruzar la frontera hacia Uruguay.

“Todo fue por justicia”

Laurta ya había hablado tras ser detenido. En aquella ocasión afirmó cuando era trasladado que “todo fue por justicia”.

El miércoles, el uruguayo fue trasladado desde Gualeguaychú a Concordia, en Entre Ríos, para ser imputado e indagado por la desaparición y muerte de Martín Palacio, chofer que lo trasladó antes del doble crimen.

Laurta habló por primera vez tras sus crímenes. Video: Canal 9 Litoral.

Cuando salía desde Gualeguaychú, le dijo a la prensa que “todo fue por justicia”, sin dar más detalles sobre lo hecho.

Las declaraciones fueron realizadas a Canal 9 Litoral, luego de que su cronista le consulte acerca de lo ocurrido con Palacio. En dos oportunidades, Laurta reiteró su breve frase.