Video: así fue el choque en Panamericana en el que murieron al menos tres personas

Tragedia en Panamericana. Foto: Redes sociales

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Campana captaron el momento del trágico accidente en el que un camión colisionó contra otros dos vehículos en la Ruta 9, provocando un impactante incendio y la muerte de tres personas.

Así fue el trágico accidente en Panamericana. Video: Municipalidad de Campana

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 73, donde estuvieron involucrados un Citroën C4, una camioneta Peugeot Patner y dos camiones marca Iveco. En tanto, dos de las víctimas habrían fallecido producto de las llamas dentro de la cabina de un camión.

Uno de los transportes de carga se dirigía en dirección a Rosario, perdió el control y chocó contra un auto. El otro camión venía en el sentido rumbo a Capital Federal, quedó en la calzada contraria e impactó contra un coche que iba hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los autos quedó aplastado bajo los camiones, provocando el incendio de su motor.

Acccidente en Panamericana. Foto: Captura

El operativo contó con el corte del tránsito en toda la calzada y el desvío de los coches por Colectora Sur, para retomar en el puente de Otamendi.

La magnitud del impacto generó una columna de humo visible a varios kilómetros. Además, el colapso total del tránsito en ambos sentidos impidió trabajar a los Bomberos de manera rápida.