Quién es Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes Fernández de Bandana que fue imputado por privación ilegítima de la libertad

La madre de la cantante de Bandana había denunciado su desaparición luego de varios días sin contacto. El hombre tiene antecedentes de violencia de género.

Lowrdez de Bandana con su expareja. Foto: Instagram.

Leandro Esteban García Gómez es el ex novio de la cantante Lourdes Fernández y fue detenido el jueves en Palermo luego de que la madre de la artista hiciera la denuncia por su desaparición. Allí, la Policía de la Ciudad ingresó al domicilio luego de obtener una orden judicial y allí encontró a la ex Bandana.

Quién es Leandro Esteban García Gómez, ex novio de Lowrdez

García Gómez tiene 47 años y se desempeña como empresario, aunque a lo largo de su carrera tuvo distintas conexiones con la política.

Si bien tenía una denuncia por violencia de género por parte de la cantante de 2022, su nombre volvió a tener relevancia luego de que la Justicia lo acusara de retener a la exintegrante del grupo Bandana, en el marco de una denuncia por violencia de género.

Encontraron a Lourdes de Bandana Foto: Captura Infobae

El empresario quedó imputado por la Fiscalía N°28, bajo la acusación de privación ilegítima de la libertad contra la artista.

La búsqueda de Lourdes Fernández comenzó el jueves por la mañana, cuando su madre se presentó en la Comisaría Vecinal 14B para denunciar que no tenía noticias de ella desde el 4 de octubre. En la exposición, mencionó antecedentes de episodios violentos por parte de García Gómez, lo que activó un protocolo urgente de búsqueda.

Ese mismo día, el empresario fue visto saliendo de su edificio y al ser abordado por la prensa, su respuesta fue: “Que vuelva Cristina ya. Esto no da para más. Distrajeron con esto toda la mañana para no hablar de la situación del país”. En ese momento aún no existía una orden de allanamiento ni una acusación formal en su contra. Sin embargo, horas más tarde fue detenido por la policía.

Lourdes, ex cantante de Bandana. Foto: Instagram/lowrdez

Luego de que el empresario se negara a que la policía inspeccionara la casa, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47 autorizó el allanamiento. En el operativo, la Policía encontró a Lourdes Fernández dentro del inmueble.

La cantante fue trasladada al Hospital Fernández, donde recibió atención médica y contención psicológica, mientras que él pasó la noche en la comisaría y fue imputado tras ser indagado.

Lourdes ya había denunciado públicamente un hecho de violencia de género en el pasado.

El testimonio de Lissa Vera y las sospechas sobre García Gómez

La cantante Lissa Vera, compañera de Lourdes en Bandana, declaró ante la Justicia que García Gómez era “una persona peligrosa” y que Fernández sufría violencia psicológica y física desde hacía años. “Siempre la saboteó: los shows, los viajes, los pasajes. Tenía acceso a todo y lo manipulaba. Es una relación patológica”, aseguró.

La gran amiga y compañera de banda de Lourdes, reveló que hace poco la vocalista habría sufrido una lesión en una costilla y que había solicitado una restricción perimetral para protegerse de su exnovio.