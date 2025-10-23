Apareció Lourdes de Bandana: dónde la encontró la Policía y en qué estado se encuentra

La noticia fue confirmada al aire por el periodista Ignacio González Prieto.

Lowrdez, Bandana. Foto: Instagram.

La desaparición de Lourdes Fernández, integrante del grupo femenino Bandana, encendió las alertas de su familia y amigos. Tras 19 días sin noticias y la denuncia realizada por su madre, la Policía habría logrado encontrarla finalmente.

Así lo informó el periodista de TN, Ignacio González Prieto, al aire de Hablemos de esto. Según sus palabras, la cantante estaría en la Provincia de Buenos Aires y desde la mañana estaría en contacto con la Policía.

“No está con la expareja. La contactaron en la Provincia de Buenos Aires. Por una cuestión de protocolo no se puede decir el lugar. Está conversando con una brigada de la Policía de la Ciudad y la idea es poderse encontrar con ella para poder llevarla a la Oficina de Violencia Doméstica que depende de la Corte Suprema de Justicia”, explicó.

Lowrdez de Bandana. Foto: Instagram.

Además, González Prieto detalló los pasos que siguen: “En ese lugar le van a hacer una evaluación como corresponde por protocolo con psicólogos y psiquiatras especializados que van a poder detectar si hay secuelas psicológicas, una situación de stress, un trauma, si hubo algún consumo de algún fármaco, si hubo consumo de una droga de otra característica”.

“Por otro lado, le van a hacer la revisión médicolegista, para tratar de comprobar si ella tiene lesiones que son compatibles con la violencia de género. Lesiones de larga data, de media data o de corta data. Hay algunas lesiones que hablan concretamente de maniobras de violencia de género".

“Por ejemplo: puede haber algún estrangulamiento del tipo manual, puede haber estrangulamiento a lazo, puede haber golpes de ataque dirigidos a la cara, al orbital, a la mejilla, al cuello. Golpes en la cabeza, puede haber agarrones en los brazos, marcas en las piernas”, explicó.

Bandana. Foto: NA.

Reapareció Lowrdez de Bandana: el video que publicó en Instagram

La mamá de Lowrdez Fernández, exintegrante de las Bandana, denunció la desaparición de su hija, con quien no tiene contacto desde el 4 de octubre y no sabe donde está. Pese a que se trató de una denuncia formal, la cual fue recepcionada por la Comisaría Vecinal 14B, lo que llama la atención es que la cantante sigue activa en sus redes sociales.

Ahora, la ex Bandana compartió un video en redes sociales y llevó tranquilidad a su comunidad. “Estoy perfecta, gracias”, dijo en el video. “Gracias por ocuparse de mí”, agregó.

Dicha seccional recibió en la noche del miércoles 22 de octubre un mail, proveniente de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal, en el cual la denunciante, Mabel López, manifestó no tener contacto con la artista desde principios de octubre y que desconoce su paradero.

Lowrdez de Bandana con su expareja. Foto: Instagram.

En el escrito también se denunció a Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género.

De esta forma, personal policial se acercó hasta el domicilio y tras tocar timbre fueron atendidos por García Gómez, quien en todo momento se mostró enojado y hasta grabó el operativo. Ya dentro de la vivienda, el hombre señaló que la cantante ya no vive más en dicho domicilio y que tampoco son pareja.

A su vez, manifestó que, si querían revisar su casa, solo iban a lograrlo con la orden de un Juez. Ante este escenario, se dispuso implantar una consigna policial en el lugar.