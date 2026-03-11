Una mujer trans de 45 años se negó a un control de alcoholemia en los Bosques de Palermo Foto: @Trumperizar

Un violento episodio ocurrido en plena madrugada en los Bosques de Palermo terminó con dos efectivos heridos y una mujer trans de 45 años detenida. El hecho sucedió alrededor de las 5 de la mañana, cuando agentes de la Policía de la Ciudad intentaron detener la marcha de una camioneta Jeep Renegade blanca que circulaba de manera errática por la intersección de avenida Valentín Alsina y Ernesto Tornquist.

Todo empezó con un control de alcoholemia

Los oficiales de la motorizada observaron que el vehículo zigzagueaba y se acercaron para identificar a la conductora. Según los reportes, la mujer se mostró agresiva desde el primer momento y se negó a realizar el control de alcoholemia solicitado. “¿Por qué me pega? ¡Dejame!”, gritó mientras forcejeaba con las agentes.

De acuerdo con otras fuentes, la conductora pidió que personal femenino la atendiera y, cuando finalmente se acercaron las oficiales, aprovechó el momento para intentar escapar.

La fuga: atropelló a una inspectora y aceleró a toda velocidad

En su intento por huir, la mujer subió nuevamente a la camioneta, arrancó de golpe y pasó por encima de una inspectora de la Policía de la Ciudad, causándole politraumatismos. A pesar de los gritos de los oficiales para que se detuviera, escapó a gran velocidad por la calle Andrés Bello.

Testimonios coinciden en que la persecución se extendió unos 800 metros, hasta que la camioneta impactó contra la parte trasera de un patrullero, lo que permitió que finalmente los efectivos pudieran detenerla.

Dos policías heridos y atención médica en el lugar

Además de la inspectora atropellada, otro oficial de 33 años resultó herido durante el forcejeo para reducir a la conductora. Ambos efectivos sufrieron politraumatismos y fueron trasladados por el SAME al Hospital Rivadavia, donde se confirmó que estaban fuera de peligro.

La conductora: antecedentes inmediatos al arresto

La mujer trans, identificada en algunas fuentes como Beatriz Tolava, de 45 años, fue reducida en el lugar y trasladada a sede judicial. Quedó imputada por lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y daños, luego de atropellar a una oficial y chocar el móvil policial durante la fuga.

En otros reportes se detalló que la mujer estaba visiblemente alterada y habría intentado evitar el procedimiento de cualquier manera, lo que agravó la situación y aceleró la intervención policial.

La policía atropellada Foto: @Trumperizar

La causa judicial y los próximos pasos

La investigación quedó en manos de la UFLA Nocturna, bajo la fiscal Tamara Cristini, quien dispuso la detención inmediata de la conductora y ordenó el secuestro del vehículo. Asimismo, se notificó a la ART correspondiente para la cobertura médica de los policías lesionados.

El hecho fue caratulado como lesiones, resistencia a la autoridad y desobediencia, mientras la acusada permanece detenida a la espera de nuevas resoluciones judiciales.