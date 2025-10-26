Tragedia en Misiones: un colectivo embistió a un auto, cayó a un arroyo y dejó varios muertos y heridos

Ocurrió sobre la Ruta Nacional 14 en la localidad de Campo Viera. Policías, bomberos y personal de salud trabajan en el lugar.

Tragedia en Misiones: choque y vuelvo Foto: TV12- Misiones

Un micro que transportaba a unos 50 pasajeros en Misiones colisionó de frente con un auto Ford Focus que venía por la mano contraria, perdió el control y terminó cayendo a un arroyo.

En el lugar se hicieron presentes bomberos y efectivos policiales en el lugar, ya que varios ocupantes quedaron varados en el ómnibus y la Ruta Nacional 14 se mantuvo cortada pero con un tramo liberado para la circulación.

Cómo fue el choque

El siniestro vial ocurrió a las 4:30 de este domingo en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre Oberá y Campo Viera, y dejó, por el momento, 8 fallecidos y decenas de heridos, algunos de gravedad. El ómnibus de la empresa Sol del Norte, con aproximadamente 50 pasajeros, colisionó con un vehículo Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

Violento choque en Misiones

En el lugar se reportaron más de 150 policías: efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, junto a personal de la Comisaría de Campo Viera, División Seguridad Vial y Policía Científica.

Equipos médicos del Ministerio de Salud Pública son quienes coordinan la atención y el traslado de los heridos a los hospitales, hasta el momento 20 fueron a Oberá y 4 a Campo Viera.

Por su parte, el auto quedó sobre la banquina sin caer al agua y se desconoce aún el estado de sus pasajeros.