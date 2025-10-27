Horror en Misiones: un policía asesinó a su expareja y se suicidó mientras transmitía en vivo

Natanael Comes asesinó a Daiana Da Rosa en la localidad de Comandante Andresito. No existían denuncias previas por violencia de género y la pareja había dejado de convivir hace varios meses.

Natanael Comes mató a su expareja y luego se suicidó. Foto: Instagram.

Un femicidio conmocionó a la provincia de Misiones después de que un policía asesinara a su expareja, también parte de la fuerza de la provincia, y luego se quitara la vida. Antes del crimen, el hombre envió un mensaje y un video a sus compañeros pidiendo perdón por lo que había hecho.

El asesinato sucedió durante la noche del domingo en la localidad de Comandante Andresito, cuando las autoridades fueron alertadas tras recibir el video enviado a un grupo de WhatsApp por el Oficial Ayudante Natanael Comes, quien admitía haber matado a su expareja, la Oficial Ayudante Daiana Raquel Da Rosa.

“Lamento mucho lo que hice. Son un excelente grupo, una excelente compañía. Estoy arrepentido por lo que hice, pero ya está, ya es tarde. Yo sé lo que me espera”, dijo el femicida.

Después del mensaje, con su arma reglamentaria, realizó una transmisión en vivo donde se lo ve colocándose la pistola en la mandíbula: “Lo siento grupo”, expresó. En ese archivo también se observa el cuerpo tendido sobre la cocina de Da Rosa.

IMÁGENES SENSIBLES. El femicida les envió un mensaje a sus compañeros y un video de los instantes previos a quitarse la vida. Video: NA.

Cuando los efectivos arribaron hasta la casa del policía encontraron ambos cuerpos. La víctima ya había muerto, mientras que Comes fue trasladado al hospital, donde horas después falleció.

Desde el medio Primera Edición destacaron que no existían denuncias previas por violencia de género y que la pareja había dejado de convivir hace varios meses.

Se dispuso la intervención de la Dirección de Asuntos Internos, Policía Científica y la División Investigaciones de la Unidad Regional V, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción Nº3 de Iguazú, para el esclarecimiento del hecho.