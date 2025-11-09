Impactante accidente Lanús: un conductor perdió el control y atropelló a tres jubiladas en plena avenida

El infractor iba acompañado por un menor. Le hicieron el test de alcoholemia y dio negativo, pero igual quedó detenido por “lesiones culposas”. Las tres mujeres debieron ser trasladadas de urgencia.

El momento en el que las tres mujeres son atropelladas. Foto: X.

Un conductor de 37 años atropelló a tres jubiladas que transitaban un cruce peatonal en Lanús, provincia de Buenos Aires.

El hombre iba acompañado de un menor, atropelló a las mujeres de entre 65, 73 y 93 años sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. Las damnificadas fueron hospitalizadas por fracturas.

Accidente en Lanús. Foto: Captura

La impactante secuencia

Lo sucedido tuvo lugar en el partido de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, el viernes pasado, cuando las tres mujeres cruzaban la avenida Hipólito Yrigoyen, y este hombre las embistió a una importante velocidad en pleno cruce.

Inclusive, en las imágenes se puede ver cómo dos de las tres mujeres se llevaron la peor parte, al ser elevadas varios metros del suelo producto del impacto.

Desafortunadamente, las víctimas sufrieron fracturas múltiples. El accidente quedó registrado por una de las cámaras de seguridad municipal de Lanús y se constató que sucedió a metros de la estación de tren sobre la intersección de Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo.

Un hombre atropelló a tres mujeres en Lanús. Video: Vía Szeta

Incluso se puede observar en el video cómo, tras el paso de un colectivo, un grupo de peatones cruza la avenida con total normalidad. Unos segundos después, un Renault Symbol avanza con una velocidad considerable y las golpea desde atrás a las tres mujeres, que estaban cruzando correctamente por la senda peatonal.

Las trágicas consecuencias que sufrieron las tres mujeres

Las mujeres damnificadas fueron Juana Vignona (73), Mirta Silvia Amor López (91) y Teresa Cristina Melgarejo (65). Todas debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Evita de Lanús por el SAME.

La primera de ellas, Vignona, sufrió lesiones graves en el brazo izquierdo y los médicos evalúan la posibilidad de amputación. La segunda de ellas, López, sufrió una fractura expuesta en la cabeza con pérdida del conocimiento. La tercera de ellas, Melgarejo, permanece internada con importantes dolores en la zona lumbar.

Mientras tanto, el automovilista, que fue identificado como Ezequiel Eduardo Mambrín, quedó detenido por personal de la Comisaría 1° de Lanús. Hay que recordar que iba acompañado de un menor al momento del accidente.

El test de alcoholemia que se le practicó en el lugar de los hechos dio negativo. De todos modos, quedó detenido por el delito de “lesiones culposas”. La Fiscalía Descentralizada de Lanús intenta determinar las circunstancias del siniestro.