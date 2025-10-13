Imágenes impactantes: un conductor atropelló a siete peatones en el centro de Córdoba

En las grabaciones, se puede apreciar como el vehículo se sube a la vereda a alta velocidad y embiste a las personas que transitaban en el cruce de General Paz y 9 de Julio. Las autoridades aún intentan determinar las causas del accidente.

Masivo atropello en la provincia de Córdoba. Foto: X @CarlosPazVivo

Un auto Ford Fiesta perdió el control y atropelló este lunes a siete personas en la esquina de avenida General Paz y 9 de Julio, en pleno centro de la provincia de Córdoba.

Las impactantes imágenes, captadas por testigos y una cámara de seguridad, muestran el caos y la tensión que se vivió en el cruce de General Paz y 9 de Julio.

Un auto atropelló a siete peatones en la provincia de Córdoba. Créditos: NA.

En las grabaciones, se puede apreciar como el vehículo se sube a la vereda a alta velocidad y embiste a los peatones que transitaban por dicha zona.

Las autoridades de la provincia de Córdoba todavía no pudieron determinar las causas que hicieran que el Ford Fiesta perdiera el control.

Accidente en Córdoba. Video: X @andyferreyra

El personal del servicio de emergencias y de la Policía de Córdoba acudieron al lugar en pocos minutos para asistir a los heridos y controlar la situación.

Atropello masivo en Córdoba: cómo avanza la investigación

El hombre que manejaba el Ford Fiesta fue trasladado a la Comisaría 1 para ser identificado y cumplir con los procedimientos pertinentes.

Las autoridades intentan determinar si se trató de una falla mecánica, un error humano o alguna otra causa que explique por qué perdió el control del vehículo.

Masivo atropello en la provincia de Córdoba. Foto: X @CarlosPazVivo

De momento, el caso quedó en manos de la Justicia, que ya tomó intervención para esclarecer las circunstancias del accidente en General Paz y 9 de Julio.

Según las declaraciones de varios testigos, el conductor arrastró por varios metros a un motociclista y que, a su paso, arrolló a otros peatones.