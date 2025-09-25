Una línea de colectivos transporta gratis a estudiantes universitarios: cuál es su recorrido y qué días funciona

Cubre un trayecto de 3 kilómetros y va desde la estación al campus. Todos los detalles, en la nota.

Habrá colectivos gratis hacia la Universidad de Lanús

Con la intención de que cada vez más alumnos asistan a la Universidad, ya se puso en funcionamiento la Línea Universitaria Gratuita, un servicio de transporte exclusivo pensado para facilitar el traslado hacia el campus de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), ubicado en 29 de Septiembre 3901.

El colectivo cubre un trayecto de 3 kilómetros, con una frecuencia de 15 minutos, y funciona de lunes a viernes de 7:25 a 22:30, y los sábados de 7:25 a 15:00, con un recorrido de ida y vuelta a la Estación de Lanús. Para viajar, los estudiantes solo deben presentar su certificado de alumno regular, sin necesidad de pagar ningún pasaje.

Colectivo 520 Foto: facebook

La iniciativa es el resultado de un trabajo articulado entre el municipio de Lanús, la universidad y las empresas de transporte, entre ellas DOTA y Micro Ómnibus Línea 45 S.A. El servicio tiene una parada intermedia en el predio de la UNLa en Av. Hipólito Yrigoyen 5600, y está a cargo de unidades debidamente identificadas con carteles especiales.

Esta propuesta pretende garantizar la igualdad de oportunidades para que los alumnos puedan tener acceso a la educación superior y eliminar todas las barreras económicas posibles que podrán condicionar la continuidad de los estudios.

Cabe destacar que las líneas 160, 79 y 177 cubren un recorrido similar y, aunque algunos estudiantes cuentan con Boleto Educativo Especial, que otorga 45 viajes mensuales de tarifa mínima en la tarjeta SUBE (equivalente a unos $20.000 por mes), esta iniciativa pretende ofrecer servicios gratuitos y seguros, adaptados específicamente a la demanda de los alumnos.

Los alumnos no necesitarán pagar con la SUBE

Cómo tomar el colectivo universitario hacia la UNLa

Luego de que se lanzara el recorrido, muchos estudiantes celebraron la medida, debido a que representa un alivio económico importante para quienes cursan en la universidad. ¿Cuál es el recorrido?

Desde la UNLa: en la intersección de 29 de Septiembre y Cordero.

Desde la Estación Lanús: sobre 29 de Septiembre al 2100.

El recorrido tiene una duración total de 15 minutos. Sin embargo, no funciona domingos y feriados, ya que se trata de un servicio exclusivos para la universidad.