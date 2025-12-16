Quién era el bombero que murió atropellado mientras combatía un incendio en El Palomar

Matías Di Paolo estaba junto a otros tres compañeros apagando un incendio cuando fueron arrollados por un auto a toda velocidad. Los mensajes de condolencia.

Matías Di Paolo fue atropellado y murió mientras trabajaba en un incendio. Foto: Facebook/Matias Di Paolo

Bomberos que trabajaban para apagar un incendio en El Palomar fueron atropellados y uno de ellos murió, mientras que otros tres sufrieron heridas de gravedad.

El hecho sucedió en la Ruta 201 y avenida Márquez cuando un auto Volkswagen Vento a toda velocidad atropelló a los cuatro bomberos que apagaban las llamas en una zona sin iluminación.

Por su parte, personal de la Comisaría Morón 6ª y el sistema de emergencias se acercó al lugar y, según informó el medio Oeste Noticias, hallaron al vehículo y a los bomberos malheridos, por lo que se ordenó su traslado al Hospital Posadas y luego al Bocalandro.

Aun así, horas después las autoridades informaron que Matías Di Paolo había fallecido producto de las graves lesiones ocasionadas.

Tras el conocimiento del hecho, varios cuarteles de bomberos de diversos puntos de Buenos Aires enviaron sus condolencias y alertaron sobre el riesgo de la labor. Por el momento no trascendió qué ocurrió con el conductor del auto particular, aunque sí la causa se encuentra judicializada.

Quién era Matías Di Paolo, el bombero que murió atropellado mientras combatía un incendio

El joven vivió en Villa Bosch y formaba parte del cuartel de Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero hacía poco más de dos años. Su apodo era “Dipa” y era fanático de Boca Juniors y un apasionado de su trabajo como bombero.

En sus redes sociales tenía varias fotos de su actividad y en marzo de este año había realizado una publicación dejando en claro lo mucho que le gustaba su trabajo.

“Dos años viviendo una de las cosas más lindas de mi vida”, había escrito junto a un hilo de fotos vestido de bombero. Por su parte, desde el Instagram del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero, hicieron una publicación lamentando el fallecimiento de su compañero.

“Tus amigos, tu familia y tus camaradas te despedimos con dolor, reconociendo tu sacrificio y dedicación al servicio”, expresaron.

Por otro lado, desde la cuenta de Facebook de Bomberos Voluntarios de Gral. San Martín, expresaron sus condolencias: “Queremos expresar nuestro profundo dolor y condolencias por el fallecimiento del Bombero Matías Di Paolo, numerario del destacamento de El Palomar perteneciente a Bomberos Voluntarios de 3 de Febrero, caído en cumplimiento del deber”.

“Acompañamos en este difícil momento a Familiares, compañeros y amigos. QEPD. Acompañamos a Nuestra Institución Hermana en su dolor”, agregaron.