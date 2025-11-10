Se reanuda la audiencia del jury contra Julieta Makintach en La Plata con la declaración de testigos clave

Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso declararán como testigos del escándalo ocurrido en el debate que tenían a cargo. Los habían citado el viernes, pero no pudieron testificar por problemas técnicos.

La jueza Julieta Makintach se defendió de las acusaciones en su contra sobre el supuesto documental. Foto: NA.

Luego de haberse suspendido el viernes pasado por un corte de luz en La Plata, este lunes se reanuda la audiencia del jury contra la jueza Julieta Makintach, acusada por su participación en el polémico documental filmado durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

En esta jornada se podrían dar desarrollos claves, dado que estarán declarando los jueces Verónica Di Tomasso y Maximiliano Savarino, quienes integraban junto a Makintach el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, que llevó adelante el proceso.

Julieta Makintach en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: EFE.

Hay que recordar que aquel juicio fue declarado nulo tras confirmarse la existencia de un equipo de filmación dentro de la sala y durante las audiencias.

La defensa de Makintach

Di Tomasso y Savarino deberán declarar acerca de los movimientos de Makintach y de su rol como vocal del tribunal en aquel proceso.

Empero, la magistrada acusada planea defenderse con nuevas pruebas: presentará conversaciones y mensajes que, según ella, demostrarían que sus colegas estaban al tanto del documental y que consintieron su realización.

Uno de los chats que trascendió, Makintach habría intentado tranquilizar a los otros jueces sobre la presencia de cámaras en el recinto judicial. “Quédense tranquilos... desde ya que no los filman a ustedes ni van a filtrar prueba. Pero le doy la formalidad que Klass necesite, aunque la Corte no necesitó alguna”, escribió, en referencia al director del documental.

La jueza Julieta Makintach. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

La audiencia se realiza en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, ubicado en las calles 7 y 49 de La Plata, donde la semana pasada el procedimiento debió suspenderse por un apagón general.

La continuidad del jury definirá si Makintach es finalmente destituida o si logra sostener su defensa frente a uno de los mayores escándalos judiciales derivados del caso Maradona.