Alerta en la Universidad de Tres de Febrero: un mail amenazó con una “masacre” dentro del establecimiento

El correo electrónico fue enviado por un presunto ex alumno y obligó a los directivos a suspender las actividades. Qué dice el escrito.

Amenaza de masacre en la UNTREF Foto: X

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) debió suspender sus actividades luego de haber recibido una amenaza de “masacre” en la institución por parte de un presunto exalumno, a través de un mail dirigido a las autoridades de la institución.

El mensaje, detallado y violento, obligó a activar protocolos de seguridad y a cancelar una actividad que estaba prevista para la jornada. Sin embargo, lo más llamativo fue que la universidad iba a realizar una jornada junto al sacerdote Paco Olivera, conocido por participar semanalmente en la marcha de los jubilados frente al Congreso, donde suele haber represión policial. Este evento contaba con la presencia de organizaciones de jubilados e iba a desarrollarse el mismo día que se recibió el intimidante mail.

Amenaza de masacre en la UNTREF Foto: X

“Comunicamos que, debido a una amenaza de tiroteo y masacre recibida en la mañana de hoy, se ha decidido suspender la actividad programada con el Padre Paco Olveira y organizaciones de jubilados que venían sufriendo ataques del Gobierno nacional”, informó la UNTREF a través de un comunicado interno.

Qué decía el mail con la amenaza enviada a la UNTREF

El correo, firmado bajo el ID “Asmodeus 764”, contenía una amenaza explícita por parte de quien aseguraba ser un exestudiante de la universidad. En el mensaje afirmaba: “Hoy, a cualquier hora, iré a una de las sedes de la Universidad para cometer una masacre”.

La descripción de sus intenciones era especialmente detallada, lo que elevó la gravedad de la situación. El presunto agresor escribió: “Iré con mi escopeta en mano, y en mi mochila llevaré explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”.

Amenaza de masacre en la UNTREF Foto: X

Además, se identificó de manera general como “un estudiante de esta universidad que fue acosado y humillado desde el inicio”, justificando su amenaza en presuntos maltratos vividos durante su paso por la institución. Por otro lado, el mensaje insistía en que: “Ustedes pagarán con sangre lo que me hicieron y, cuando termine, iré a los baños para suicidarme.”

En el tramo final del mail, el remitente realizó una inquietante comparación con el autor del ataque en Noruega en 2011: “Me convertiré en el Anders Breivik argentino. Sin importar que haya niños, arrasaré con todo a mi paso.”

Aunque no se detallaron cuáles serán los pasos a seguir, continúa la suspensión de actividades y la universidad se encuentra intervenida por las fuerzas de seguridad para proteger a los alumnos, docentes y trabajadores.