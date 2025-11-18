Destituyeron a la jueza Makintach por la grabación del documental durante el juicio por la muerte de Maradona

La decisión fue tomada por el Jurado de Enjuiciamiento, que comunicó el veredicto en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense.

La jueza Julieta Makintach. Foto: Reuters//Francisco Loureiro

La jueza Julieta Makintach fue destituida de su cargo tras el escándalo producido por la filmación de un documental durante el debate del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La decisión la tomó el Jurado de Enjuiciamiento y fue informada en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, ubicada en 7 y 49, ciudad de La Plata.

La jueza había confirmado horas antes de que se conozca el veredicto que no estaría de forma presencial en la sala. Según argumentó, uno de sus hijos estaba con un cuadro vómitos, mientras que su abogado Darío Saldaño tampoco dijo presente.

La jueza Julieta Makintach. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

Makintach había sido acusada de formar parte del documental que derivó en la nulidad del debate oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona.

El Colegio de Abogados de San Isidro y la Fiscalía habían solicitado la destitución, al tiempo que la defensa pidió la absolución y la aceptación de la renuncia presentada por la magistrada.

La fiscal Ana Duarte consideró que la funcionaria “mintió, presionó y abusó del poder” y sostuvo que se constataron “todas las acusaciones”.

Julieta Makintach en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: EFE.

Makintach “utilizó recursos del Estado” para impulsar “un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”, agregó la representante de la Procuración General bonaerense.

Julio Rivas, uno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque; el titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 del Departamento Judicial de San Isidro, Maximiliano Savarino (fue denunciado por presunto falso testimonio agravado); la amiga íntima de la sindicada María Vidal Alemán; el letrado Fernando Burlando; el fiscal Patricio Ferrari; Gianinna Maradona y Jorge Barrera (ex alumno de la jueza) fueron algunos de los testigos que comparecieron en la capital bonaerense.

Frente al escándalo, Makintach había sido suspendida de su cargo, además de ser apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y fue imputada en una causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro.