Dieguito Fernando Maradona reaccionó a la destitución de la jueza Makintach: qué dijo el hijo de Verónica Ojeda

El hijo menor de Diego Maradona acompañó a su madre Verónica Ojeda al Anexo del Senado bonaerense y pidió justicia por su padre frente a todos los presentes.

La jueza Julieta Makintach. Foto: Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

Dieguito Fernando Maradona, el quinto hijo de Diego Maradona, pidió “justicia por su padre” luego de la destitución de la jueza Julieta Makintach.

El niño asistió al Anexo del Senado bonaerense junto a su madre, Verónica Ojeda, y el abogado Mario Baudry, y al salir de los tribunales de San Isidro lanzó un grito que conmovió a todos los presentes: “¡Justicia por papá!”.

“Dieguito quiso venir para hacer Justicia por su papá”, reveló Verónica Ojeda sobre la presencia de Dieguito Fernando Maradona en la audiencia.

Veronica Ojeda llegando a los tribunales de San Isidro. Foto: NA, Juan Vargas

“Pide justicia por el padre. Nada más”, agregó Ojeda, notablemente conmovida por la situación.

Por otro lado, Gianinna, una de las hijas de Diego Maradona, también se expresó a través de las redes sociales. “Un guiño al cielo, un abrazo al alma. De a poco cada uno va teniendo lo que se merece ¡Gracias!”, expresó en sus historias de Instagram. “Volver a creer en la Justicia argentina es un alivio al corazón. Entre tanta mierd... volver a confiar ya es un montón”, agregó.

Las historias de Gianinna Maradona. Foto: Instagram.

Destituyeron a la jueza Makintach por la grabación del documental durante el juicio por la muerte de Maradona

La jueza Julieta Makintach fue destituida de su cargo tras el escándalo producido por la filmación de un documental durante el debate del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La decisión la tomó el Jurado de Enjuiciamiento y fue informada en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, ubicada en 7 y 49, ciudad de La Plata.

La jueza había confirmado horas antes de que se conozca el veredicto que no estaría de forma presencial en la sala. Según argumentó, uno de sus hijos estaba con un cuadro vómitos, mientras que su abogado Darío Saldaño tampoco dijo presente.

Julieta Makintach en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: EFE.

Makintach había sido acusada de formar parte del documental que derivó en la nulidad del debate oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona.

El Colegio de Abogados de San Isidro y la Fiscalía habían solicitado la destitución, al tiempo que la defensa pidió la absolución y la aceptación de la renuncia presentada por la magistrada.

La fiscal Ana Duarte consideró que la funcionaria “mintió, presionó y abusó del poder” y sostuvo que se constataron “todas las acusaciones”.

Makintach “utilizó recursos del Estado” para impulsar “un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”, agregó la representante de la Procuración General bonaerense.

La jueza Julieta Makintach. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

Julio Rivas, uno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque; el titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 del Departamento Judicial de San Isidro, Maximiliano Savarino (fue denunciado por presunto falso testimonio agravado); la amiga íntima de la sindicada María Vidal Alemán; el letrado Fernando Burlando; el fiscal Patricio Ferrari; Gianinna Maradona y Jorge Barrera (ex alumno de la jueza) fueron algunos de los testigos que comparecieron en la capital bonaerense.

Frente al escándalo, Makintach había sido suspendida de su cargo, además de ser apartada de la cátedra que brindaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y fue imputada en una causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro.