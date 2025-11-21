La familia del hombre que murió tras colocarse un implante dental denunció que no había anestesista: “Lo durmió el cirujano”

Miguel Ángel Berlini tenía 64 años y había asistido a la Clínica Robles para la práctica habitual y de baja complejidad. “Vino a buscar una sonrisa y encontró la muerte”, remarcó su hermana.

Miguel Ángel Berlini. Foto: Facebook

La familia de Miguel Ángel Berlini, el hombre de 64 años que murió tras someterse a un procedimiento odontológico en el barrio porteño de Belgrano, denunció que la operación no contó con anestesista y afirmó que “lo durmió el doctor Robles”, quien le habría suministrado una pastilla sublingual.

La víctima había asistido el miércoles 19 de noviembre a la Clínica Robles para la colocación de un implante dental, una práctica habitual y de baja complejidad, pero falleció tras la intervención.

“Mi hermano pagó un anestesista y por el quirófano, pero el anestesista no está, si no tendría que estar detenido. Solo están detenidos los dos médicos. O sea que lo anestesió Robles, porque él vino a darle una pastilla sublingual”, denunció su hermana, Alejandra Berlini.

Miguel Ángel Berlini tenía 64 años. Foto: Instagram / miguelberlini.

En diálogo con TN y Mediodía Noticias, la mujer afirmó que que Miguel Ángel fue sedado en la sala quirúrgica y pidió “averiguar si la pastilla no tiene fentanilo.

“Mi hermano vino a buscar una sonrisa y encontró la muerte en esta clínica”, remarcó la mujer, quien recordó que su hermano no tenía enfermedades preexistentes.

Además, denunció que desde la Clínica Robles le advirtieron a la familia que no hagan una autopsia: “Una enfermera se apersonó a la habitación y nos dijo no hagamos la autopsia porque ‘el cuerpo queda mal’. Trataron de evitar que hagamos la autopsia”, afirmó.

Miguel Ángel Berlini tenía 64 años Foto: NA.

Los detalles del caso

El hecho ocurrió alrededor de las 16 en la sede ubicada en Virrey del Pino al 2500. Tras el episodio, un cirujano maxilofacial de 47 años y un cirujano plástico de 57 fueron detenidos por orden judicial. La denuncia fue presentada por la hermana de Berlini.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, los intentos de reanimación realizados por los médicos no fueron efectivos. Personal del SAME llegó minutos después y confirmó el fallecimiento a las 16.40. Al arribar la Policía, el hombre aún permanecía en la camilla del quirófano, sin indicios de violencia ni desorden en la sala.

La Clínica Robles donde murió Berlini. Foto: Google Maps

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 59, a cargo del fiscal Belloqui, dispuso la aprehensión de los profesionales involucrados, el secuestro de la documentación clínica y de sus credenciales, así como la clausura preventiva del consultorio. El cuerpo fue trasladado para la autopsia, cuyo resultado será clave para avanzar en la causa.

Quién era Miguel Ángel Berlini

Berlini residía en Villa Adelina, era pastelero, padre de dos hijas y, en el último tiempo, trabajaba como conductor en una aplicación de viajes. En redes sociales solía mostrar su cercanía con su familia y su interés por la naturaleza, especialmente por sus viajes a la Patagonia.