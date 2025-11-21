Suspendieron a una mujer policía por subir bailes provocativos a TikTok utilizando el uniforme

La joven fue puesta a disponibilidad con un sumario administrativo tras la visualizaciones de imágenes que compartía en sus redes sociales. Cuál es la postura de la Policía porteña.

Una mujer policía fue suspendida por realizar bailes provocativos con el uniforme de policía Foto: Capturas

Una mujer policía fue suspendida de su cargo tras violar la ley al aparecer con el uniforme en redes sociales realizando fotos y videos provocativos en su cuenta de TikTok. La oficial fue identificada como Nicole Gabriela V, y, según se supo, lleva tres años en la fuerza.

Según trascendió, la joven se encontraba de licencia médica por “estatus convulsivo” cuando empezaron a circular los videos en las redes y estalló la polémica.

En sus redes, hay cuatro videos donde se puede ver a dos mujeres, una de ellas con el uniforme de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, aunque sin distintivo para que no puedan identificarlas plenamente. Ahora, deberá enfrentarse a la ley tras incumplir la normativa que prohíbe a los oficiales a realizar actos indebidos con el uniforme.

Qué dijo la policía sobre el caso

Desde la fuerza señalaron que el comportamiento de la agente fue “impropio”, al entender que “perjudica de manera significativa la imagen y el buen nombre de la institución a la que pertenece”.

En esa línea, respaldaron su pase a disponibilidad y remarcaron que la decisión tiene como objetivo “garantizar el orden, la paz social y el cumplimiento de los principios fundamentales de la Seguridad Pública establecidos en la Ley 5688”.

Con poco más de tres años dentro de la fuerza, la oficial aguarda ahora una resolución final sobre su situación. En su historial figura una calificación de “desempeño regular”, y las autoridades consideran que su accionar no se ajusta a la imagen profesional que la Policía de la Ciudad pretende transmitir.