Wanda Nara reaccionó a las entrevistas de Mauro Icardi y la China Suárez: qué dijo la empresaria

Durante un móvil, Wanda fue consultada por las recientes entrevistas que protagonizaron su exmarido y la actriz. Además, volvió a referirse al reclamo iniciado por su exempleada Lucía Oliver, a quien acusó de estar “mal asesorada” y de difundir información falsa.

Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Fotos: Instagram @wanda_nara/@sangrejaponesa

Wanda Nara rompió el silencio y habló por primera vez sobre las entrevistas que brindaron Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi en televisión. Ambos participaron recientemente de dos ciclos: primero, de Otro día perdido (eltrece), a cargo de Mario Pergolini, y luego de una charla con Moria Casán en su programa.

Tras finalizar una nueva jornada de grabación de MasterChef Celebrity (Telefe), una movilera de Sálvese quien pueda (América) abordó a la empresaria para consultarle por los reportajes de su exmarido y la actriz. Nara evitó profundizar en el tema y se limitó a afirmar: “No hablo más”, esquivando así cualquier comentario.

Wanda Nara. Foto: Instagram @wanda_nara

Cuando le consultaron si había visto alguna de las entrevistas, fue contundente: “No vi nada, estoy trabajando un montón”, expresó. Luego agregó: “Paré porque hace frío y están todos esperando hace un montón”, dando por cerrado el intercambio.

Su postura ante el reclamo de su exempleada

En paralelo, continúa el conflicto legal con Lucía Oliver, una exempleada que reclama una suma de 30 millones de pesos por supuestas irregularidades laborales. Nara volvió a negar estas acusaciones y aseguró que siempre cumple con todas las obligaciones hacia su personal.

“Todas las cosas que salen no son verdad. Tengo mucha gente que trabaja y que trabajó conmigo. La verdad es que está mal asesorada y sale a hablar mal”, sostuvo en declaraciones para el ciclo de Yanina Latorre.

Lucía Oliver, la exempleada de Wanda Nara. Foto: Instagram / lulioliver_.

Sobre la situación, añadió: “No hay nada peor que quedar mal. Soy de irme de un trabajo y no cerrar las puertas, porque nunca se saben las vueltas de la vida. La verdad que no tengo nada que ver. Me han hecho juicios, han pasado un montón de cosas, pero después los programas no le dedican el mismo tiempo cuando después yo gano un juicio”.

Además, remarcó que siempre cumple con las obligaciones laborales: “Toda la gente que trabaja conmigo está en blanco y soy de pagar los sueldos como corresponde. Soy de hacer regalos a fin de año o en cumpleaños, y simplemente hay gente que es malagradecida y nada más”.

Wanda Nara. Foto: Instagram.

Finalmente, apuntó directamente contra Oliver: “Me parece que habla muy mal de ella si el día de mañana va a buscar un trabajo. Así sea verdad o mentira, habla muy mal de su persona. Trabajaba muy poco conmigo, no estaba las 24 horas”.