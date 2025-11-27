Tragedia: una mujer se sacaba fotos en un acantilado de Mar del Plata, cayó de 25 metros y murió

La mujer, de profesión periodista, estaba en un mirador junto a otros allegados y se precipitó a tierra por un aparente defecto en la estructura de hormigón.

Leticia, la mujer que murió tras caer 25 metros Foto: Facebook/Leticia Lembi

Una mujer de 33 años murió al caerse al vacío en la zona de acantilados, en las afueras de la ciudad de Mar del Plata, mientras intentaba tomarse una fotografía, según las primeras estimaciones.

La joven fue identificada como Leticia Lembi, oriunda de Tres Arroyos, y el hecho se produjo a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, que comunica esta ciudad con Mirarmar, cuando cayó desde una escalera hacia las rocas -a unos 25 metros de altura- y murió en el acto.

La mujer, de profesión periodista, estaba en un mirador junto a otros allegados y se precipitó a tierra por un aparente defecto en la estructura de hormigón, en la zona de Barrancas de Los Lobos.

Por su parte, el personal médico que llegó al lugar confirmó el deceso de la joven, cuyo cuerpo fue retirado por los integrantes del área de Riesgos Especiales. Poco después se hizo presente el fiscal Carlos Russo para comenzar con la investigación, pero todo apunta a que se trató de una muerte accidental.

La causa quedó en manos de la Subcomisaría Los Acantilados y del fiscal Carlos Russo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Mar del Plata.

Por el momento, la investigación avanza bajo la carátula de muerte accidental.

La mujer tenía 33 años y era oriunda de Tres Arroyos Foto: Facebook/Leticia Lembi

Quién era Leticia Lembi

Leticia tenía 33 años y era de Tres Arroyos. El medio La Voz del Pueblo recordó que había formado parte de su redacción en 2020 y que actualmente se dedicaba a la consultoría en comunicación digital.

Se había graduado como periodista en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y era coordinadora de la consultora Onlera.

Unas horas antes de la tragedia, Lembi había participado del Onlera Summit, un evento de la consultora en Mar del Plata, donde tuvo un rol destacado.

Denuncias previas por el estado de las escaleras

Hace tiempo que se denuncia abandono en la zona y falta de mantenimiento de sus accesos.

Las autoridades indicaron que la caída se habría producido por un defecto en la estructura de hormigón del mirador. Vecinos y medios locales ya habían advertido sobre el peligro de la escalera donde ocurrió la tragedia.

“Casi todos los acantilados están señalizados con carteles de peligro de derrumbe”, escribió una vecina en redes sociales tras conocerse la muerte de la periodista.