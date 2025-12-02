Cinco argentinos detenidos por robar en un shopping de Miami: ¿quiénes son los involucrados?

Los imputados son mendocinos y tienen entre 41 y 49 años. Están acusados de llevarse productos de North Face, Tommy Hilfiger y Burlington.

Argentinos detenidos por robar en un shopping de Miami. Foto: NA

Cinco mendocinos, de entre 41 y 49 años, fueron detenidos en Miami acusados de robar, a través de la modalidad mecheros, en el paseo de compras estadounidense Dolphin Mall.

Los involucrados son Diego Luis Xiccato de 46 años, Mauricio Ariel Aparo, de 49, Sebastián Luis Moya, de 41, Juan Manuel Zuloaga, de 49, y Juan Pablo Rua, de 45.

Argentinos detenidos por robar en un shopping de Miami. Foto: NA

Los señalados iniciaron el raid delictivo en el oeste de Miami, con el hurto de valijas en un local y luego continuaron por diversas tiendas en donde robaron prendas que acomodaron en las mismas maletas hasta llenarlas.

Durante la primera audiencia, los imputados se presentaron ante la jueza Mindy Glazer quien fijo una fianza de US$4.000 por cada uno, para recuperar la libertad, monto que deberán abonar ya que los cinco amigos cuentan con pasajes de regreso a Argentina para mañana.

Dolphin Mall, shopping de Miami. Foto: X

Tras haberse hecho de más de US$2.000 en mercadería, los mecheros fueron descubiertos ya que la policía de Sweetwater recibió una gran cantidad de denuncias por los robos en el outlet y revisaron las cámaras de seguridad que, finalmente, revelaron las imágenes de los mendocinos.

Los hombres se conocen desde hace más de una década y casi todos cuentan con alguna empresa en su haber, desde una peluquería, un holding de marketing, dos panaderías, hasta un motoquero.