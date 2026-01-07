Argentina, como Estados Unidos: vacacionar en una localidad de la Costa Atlántica cuesta lo mismo que viajar a Miami

Un estudio reveló los diferentes presupuestos que requieren cada uno de los destinos más visitados en Argentina. Uno en particular sorprendió por sus precios.

Miami es una ciudad elegida por muchos argentinos para vacacionar. Foto: Unsplash

Según un informe elaborado por el Instituto de Economía de la UADE (INECO), una familia tipo debe contar con un presupuesto promedio de $3.880.488, un monto que equivale a 2,38 salarios promedio, para disfrutar de unas merecidas vacaciones durante la segunda quincena de enero de 2026 en un destino nacional. Sin embargo, este monto puede elevarse al triple dependiendo del destino que se visite.

De este modo, el relevamiento señala que vacacionar en Miami tiene un costo similar a hacerlo en Cariló, dado que la recuperación del salario medido en dólares volvió relativamente más accesibles a algunos destinos internacionales.

Cariló es una de las ciudades más costosas de la Costa Atlántica. Foto: Unsplash.

El informe de la UADE expone una brecha significativa entre los destinos turísticos más caros y los más accesibles en Argentina. En el extremo superior del ranking se ubica Cariló, con un costo total de $10.665.172 para una familia tipo durante la segunda quincena de enero. Le siguen Pinamar, con $8.026.847, y San Carlos de Bariloche, con $5.541.566.

La diferencia entre destinos es sorprendente: una familia necesita casi cinco veces más presupuesto para vacacionar en Cariló que para hacerlo en Villa Gesell, uno de los puntos más económicos del relevamiento. En el grupo de destinos más accesibles aparecen Villa Gesell, con $2.188.670, Gualeguaychú, con $2.235.894, y Necochea, con $2.554.338. También se destacan por sus valores más bajos Mar de Ajó, Miramar y Villa Carlos Paz.

En paralelo, el estudio también analiza el turismo internacional. Para quienes optan por viajar al exterior, el presupuesto promedio asciende a $10.334.454, equivalente a 6,10 salarios promedio. Teniendo en cuenta la cercanía de precios con lugares argentinos como Cariló, aumentó la cantidad de viajeros que eligen destinos como Río de Janeiro (requiere alrededor de $5.995.297) en comparación con años anteriores.

Por qué es tan caro vacacionar en algunos destinos de la Costa Atlántica

Aunque el alojamiento y el transporte implican gastos considerables, el informe del INECO fue más allá y detalló una serie de gastos diarios adicionales que inciden de manera directa en el presupuesto de quienes vacacionan. Uno de ellos es el alquiler de carpas, cuyo valor promedio diario asciende a $55.000. En ese aspecto, las diferencias presupuestarias son notorias: en Chapadmalal, el costo puede alcanzar los $118.800, mientras que en Miramar desciende a $35.377.

La gastronomía también representa un rubro relevante. Una cena para una familia tipo tiene un costo promedio de $90.000. En destinos como Cariló, ese valor aumenta hasta $107.143, mientras que en Villa Gesell se reduce a $70.000. Respecto al entretenimiento, el informe señala que asistir a una obra de teatro en Mar del Plata implica un desembolso promedio de $132.000 para el grupo familiar.