Quique Felman está envuelto en una causa por fraude, que llevó a que sea detenido en Estados Unidos. Finalmente, el periodista rompió el silencio tras ser liberado y explicó lo ocurrido, en medio de rumores de numerosas personas involucradas.

A través del sitio de TyC Sports, el canal en donde trabaja, el reportero indicó que ya está en libertad y que es “inocente”, ya que en realidad es una “víctima” dentro del caso que podría implicar a futbolistas y otros periodistas.

Quique Felman, periodista deportivo. Foto: Instagram @quikefelman

Qué dijo Quique Felman tras ser liberado en Estados Unidos

En su relato, Felman indicó que el inicio se dio cuando fue invitado a Las Vegas para “realizar acciones promocionales vinculadas al ámbito del entretenimiento”, aunque finalmente fue “inducido a participar en decisiones financieras y operaciones que no comprendía plenamente”.

El reconocido entrevistador aclara que hoy entiende que “formaban parte de un esquema” que lo “perjudicó gravemente”. Quique Felman fue acusado por fraude al casino Resort World.

Por este motivo, quedó detenido en el centro de detención Metro West, en Miami, durante 12 días. “Nos daban tres comidas diarias, agua caliente, teléfono público, posibilidad de pedir comida y también una tablet donde podía escuchar música, ver películas o hablar por teléfono”, recordó de su paso por un pabellón que compartía con 80 personas.

Un dato importante que aportó es que el caso está cerrado, por lo que se le permitió retornar al país. “Soy inocente, fui víctima, acá estoy dando la cara, agradezco el apoyo incondicional de todas y todos. Quiero dejar en claro que nunca tuve intención de participar en ninguna maniobra ilegal ni de perjudicar a nadie”, explicó este sábado.

Y siguió en su descargo: “He colaborado en todo momento con las autoridades, me presenté cuando fui requerido y cumplí con las obligaciones que se me indicaron para recuperar mi libertad. Estoy dando la cara porque creo en la transparencia y en la verdad”.

Para cerrar, Quique Felman siguió en su defensa: “Me considero una persona trabajadora, que hace años trabaja en los medios de comunicación y que jamás pondría en riesgo mi trayectoria profesional y mi nombre por situaciones ajenas a mis valores”.

Por qué detuvieron a Quique Felman en Estados Unidos

El escándalo revelado por el conductor de LAM indica que “se abrió una investigación en Estados Unidos por lavado de activos”, que involucra tanto a ex jugadores como a otras personas vinculadas al mundo del fútbol.

Según explicó, están “involucrados en maniobras sospechosas”, ya que “invitaban a jugadores para presencias en casinos en Las Vegas“.

Sin embargo, al llegar a la ciudad ubicada en Estados Unidos, el panorama era distinto.

“Cuando llegaban les ponían las siguientes condiciones: ‘Que tienen que jugar para otra gente. Que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar. Que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino. Que no se puede tomar alcohol mientras jugás. Que hay que comportarse bien. Que hay cámaras por todos lados y nos filman, por las dudas que te quedes con alguna ficha o algo del casino. Hay que abrir una cuenta para que nos habiliten a jugar; las cuentas son personales’“, indicó Ángel De Brito.

Si bien primero mencionó que Quique Felman fue demorado, luego actualizó al mencionar que fue detenido en Miami y puesto a disposición del avance de la investigación.