Las Cañitas: un prefecto retirado se suicidó tras discutir con su esposa por las fiestas de Navidad y Año Nuevo

El hecho ocurrió en un departamento de la calle Huergo al 300. La pesquisa quedó en manos de las autoridades para determinar los momentos previos y esclarecer las circunstancias de la tragedia.

El edificio de Huergo al 300 en Las Cañitas, donde se suicidó un prefecto retirado. Foto: NA.

Un oficial retirado de la Prefectura Naval Argentina se suicidó este lunes por la mañana después de discutir con su esposa por las fiestas de fin de año en su departamento de Las Cañitas.

Según fuentes policiales, María Venegas llamó al 911 para alertar que su marido, Pedro Gómez (82), ingresó a su despacho y se efectuó un disparo de arma de fuego.

Luego del llamado, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B concurrieron al departamento ubicado en el edificio de la calle Huergo al 300, donde solicitaron la presencia del SAME.

Ambulancia del SAME. Foto: Instagram @sameprovincia

Allí, el personal de salud constató el deceso. El damnificado habría tomado la decisión luego de discutir con su esposa el lugar en el que disfrutarían Navidad y Año Nuevo.

La pesquisa quedó en manos de las autoridades, que tomaron declaración a la esposa para establecer el desarrollo de los momentos previos y esclarecer las circunstancias de la tragedia.

Asistencia al suicida

Ante cualquier señal de riesgo se recomienda recurrir a profesionales de salud mental o a las líneas de atención disponibles:

135 – Línea de asistencia al suicida (CABA y Gran Buenos Aires).

107 – Urgencias SAME.

0800-333-1665 – Salud Mental Responde (CABA).

Tres señales para prevenir un suicidio

Argentina cuenta con la aplicación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Foto: Unsplash.

Aislamiento social : alejarse de familiares, amigos o actividades que antes disfrutaba es una de las señales más comunes de que la persona atraviesa un malestar emocional serio.

Cambios drásticos en el estado de ánimo : pasar de la tristeza profunda a una aparente calma repentina, o mostrar irritabilidad constante, puede ser un signo de alerta.

Cambios en hábitos de sueño y alimentación: dormir demasiado o muy poco, perder el apetito o comer en exceso reflejan un desbalance emocional que no debe ignorarse.

Argentina cuenta con la aplicación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio cuyo propósito es promover líneas de acción para el abordaje integral de la problemática, y ser un núcleo articulador del trabajo interdisciplinario entre los distintos niveles de atención, así como de manera interministerial e interjurisdiccional.

Por otro lado, el Programa de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio, existe para fortalecer las políticas y los programas jurisdiccionales y de acción para potenciar los recursos existentes y llegar tanto a las víctimas como a sus familiares.