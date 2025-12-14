Horror en Jujuy: una patota mató a puñaladas a un chico de 15 años a la salida de una fiesta de egresados

El asesinato tuvo lugar en el barrio Tupac Amaru, en Alto Comedero, y generó conmoción en la capital provincial. Como consecuencia del crimen, dos jóvenes de 15 y 16 años, un varón y una mujer, fueron detenidos por la Policía jujeña. La causa pasó al Juzgado de Menores.

Una patota asesinó a un adolescente en Jujuy. Foto: Redes sociales

Un chico de 15 años fue asesinado a puñaladas por una patota que lo abordó a la salida de una fiesta de egresados en una casa de Jujuy. Dos adolescentes terminaron detenidos por el estremecedor hecho.

La víctima fue identificada como Juan Vanega, quien recibió varias puñaladas, una de las cuales resultó fatal, y cuyo ataque fue registrado por el teléfono de un testigo.

El asesinato tuvo lugar en el barrio Tupac Amaru, en Alto Comedero, y generó conmoción en la capital provincial. Como consecuencia del crimen, dos jóvenes de 15 y 16 años, un varón y una mujer, fueron detenidos por la Policía jujeña. La causa pasó al Juzgado de Menores.

Cómo fue el asesinato

El hecho se produjo en la intersección de la calle Pozo Cavado con la avenida Intersindical, alrededor de la 1:30 de este domingo. Vanega y un amigo de 13 años salieron de la fiesta de egresados que se realizaba en una casa e iban hacia un comercio cercano para comprar bebidas alcohólicas.

Sin embargo, en la esquina fueron interceptados por una patota de chicos que, casi sin mediar palabras, los atacaron brutalmente. Los testigos señalaron que la agresión fue directa y en la misma los homicidas usaron un arma blanca.

Una patota asesinó a un adolescente en Jujuy. Foto: Facebook/Alto Comedero Informa

La víctima recibió varias puñaladas y sufrió múltiples heridas en el cuerpo, por lo que intentó escapar, pero no pudo y a unos 20 metros cayó muerto.

Algunos de los testigos dijeron que la pelea tuvo que ver con “una lucha territorial, entre barrios”. “Había muchísimos chicos que entraban y salían de la casa donde se hacía la fiesta, pero cuando uno fue atacado y vieron la sangre empezaron a escapar hacia distintos lugares”, contó un vecino que presenció la sangrienta secuencia.

Personal del SAME llegó al lugar y constató que el menor estaba muerto. En tanto, el amigo de Vanega también resultó herido producto de “un puntazo”, aunque se encuentra fuera de peligro.

La Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación realizaron un operativo de rastrillaje dentro del barrio Alto Comedero y hallaron a dos menores que están sospechados del homicidio, uno de 15 años y una chica de 16. Los jóvenes fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres.