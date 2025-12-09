Habló el instructor de kickboxing agredido en un gimnasio: “Tengo la cara quebrada en tres partes”

Se trata de Alexis Acuña, el profesor que fue agredido de manera feroz por un vecino de la zona. “No estoy bien, no sé cómo va a terminar esto”, afirmó.

Brutal agresión en un gimnasio de Carmen de Areco. Foto: Capturas de video NA.

Alexis Acuña, profesor de kick boxing atacado en un gimnasio de Carmen de Areco, habló luego de la brutal agresión y aseguró que tiene “la cara quebrada en tres partes”.

En las imágenes, se puede ver a Acuña mientras entrenaba y, de un momento a otro, es atacado por la espalda. En solo segundos recibió varios golpes, por lo que se desvaneció y, producto de la agresión confirmaron que sufrió fractura de pómulo derecho y fractura en el maxilar derecho.

Brutal agresión en un gimnasio de Carmen de Areco. Video: NA.

La palabra de la víctima

Acuña se refirió al hecho y aseguró: “Creo que todos saben que es lo que me está pasando. No puedo modular bien, tengo la cara quebrada en tres partes, necesito una operación y tengo que viajar a San Nicolás”.

“Soy un peleador que estaba preparado para ser profesional, una carrera de varios años en preparación y siendo profe me acaba de pasar esto” agregó.

Además, la victima reveló que debe costear su operación y no tiene obra social para hacerlo: “No tengo obra social, no tengo cómo moverme, no tengo cómo costear todos los gastos y a raíz de esto quería ver si me podían ayudar: me tengo que hacer atender por un oculista, que me vea un cirujano la cara, la oreja también porque no escucho; estoy mareado, tengo dolores de cabeza, no puedo comer, no puedo abrir la boca, no estoy bien”.

“No sé como va a terminar esto, mi carrera, mi vida. Hoy necesito ayuda”, concluyó Acuña que, a su vez, compartió su alias (herejeteam.mp) en sus redes sociales para recibir donaciones.