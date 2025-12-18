Policía perdida en Chubut: revelan cómo hizo para sobrevivir cinco días sin agua ni comida

María José San Martín fue hallada con vida tras quedar varada en una tormenta de arena cuando se encontraba haciendo guardias. Cuáles fueron las medidas extremas que tuvo que tomar para mantenerse a salvo.

Búsqueda de mujer policía en Chubut Foto: Municipalidad de Sarmiento

El miércoles por la mañana se conoció la noticia de que María José San Martín, la joven policía desaparecida en Chubut, fue encontrada con vida y en buen estado de salud tras quedar varada en medio de una tormenta de arena.

La mujer fue hallada caminando, a unos 500 metros del vehículo que se había encajado el viernes pasado, en la zona de Río Seco, mientras intentaba llegar a la ruta.

Tras su hallazgo, un familiar de la joven de 25 años relató las dramáticas condiciones que enfrentó durante los 5 días que permaneció desaparecida y expresó que su supervivencia se trata de un “milagro”, ya que no tenía ningún recurso. “Cinco días sin agua, sin comida, caminando en la nada, y que aparezca con vida es algo increíble. Uno no sabe qué se le cruza por la cabeza a una persona en una situación así”, expresó, en diálogo con ADN Sur.

Búsqueda de mujer policía en Chubut Foto: Municipalidad de Sarmiento

Cómo sobrevivió la policía que estuvo desaparecida en Chubut

Según informó, María José logró mantenerse con vida gracias a sus conocimientos en supervivencia aprendidos durante su formación como policía: “Se estuvo hidratando como pudo, con manteca de cacao y su propia orina, reflejos propios de una persona que sabe cómo actuar en situaciones extremas. Son instintos de supervivencia”, señaló.

Luego del rescate, las autoridades brindaron una conferencia de prensa para informar que el estado de salud de la oficial es bueno, pese a haber vivido en situaciones extremas durante varios días. Allí, el doctor Francisco Ferrari del hospital de Sarmiento, aseguró que se encuentra estable. “Para lo que vivió María José, su estado de salud es clínicamente bueno. Quizá cuando escuchamos la noticia esperábamos una paciente en otras condiciones”, indicó.

Además, el médico informó que quedó en observación por deshidratación leve y algunas lesiones menores, aunque los análisis de laboratorio y el chequeo general arrojaron resultados normales. De continuar con esta evolución, hoy podría recibir el alta médica y regresar a su domicilio.

Búsqueda de mujer policía en Chubut Foto: Municipalidad de Sarmiento

Qué sucedió con la policía en Chubut

La fiscal Rita Barrionuevo, a cargo de la investigación, explicó cómo se produjeron los hechos previos a la desaparición. De acuerdo a la reconstrucción, María José viajaba junto a una compañera cuando el Renault Logan en el que se trasladaban quedó encajado en la arena.

Sin señal de celular y en una zona desconocida, ambas oficiales decidieron salir a pie para buscar comunicación y, según la fiscal “caminaron para buscar señal, querían subir a un cerro. En ese momento se desata la tormenta de viento y arena y ahí pierde contacto con su compañera”.

Finalmente, tras cinco días desaparecida, la joven fue hallada con vida. “Lo primero que pidió fue agua. Un enfermero la vio y fue trasladada al hospital. Estaba deshidratada”, concluyó Barrionuevo.