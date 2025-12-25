Habló la familia de la nena de 12 años alcanzada por una bala perdida en Morón: “Cada disparo al aire es una posibilidad de matar”

Angelina pelea por su vida en terapia intensiva tras ser baleada en Navidad. Los familiares de la nena exigieron justicia.

Balearon a una menor en Morón Foto: NA

Una familia del barrio de Villa Sarmiento, en Morón, debió suspender su festejo de Navidad para trasladar a su hija al hospital, ya que después de las 12, cuando habían salido a la calle a ver los fuegos artificiales, una bala impactó en su cabeza. La nena, identificada como Angelina, festejaba la Nochebuena con sus hermanos, sus padres y sus primos.

Inmediatamente, la menor fue trasladada al hospital San Juan de Dios, en Ramos Mejía, y horas después fue derivada al sanatorio La Trinidad, donde se encuentra internada en terapia intensiva con pronóstico reservado, pero estable. Sin embargo, los médicos evalúan una compleja cirugía para extraer la bala, ya que quedó alojada en su cerebro.

Habló la tía de la menor baleada en Morón Foto: NA

Desde la puerta de su casa en Villa Sarmiento, su tía rompió el silencio con una mezcla de esperanza e indignación y aseguró a los medios de comunicación: “Va a salir porque es super fuerte, pero que el hijo de puta que es el dueño de la bala se cuide”.

El hecho ocurrió cuando los niños de la familia salieron a la vereda a ver los fuegos artificiales tras la cena. “No llegaron a abrir los regalos, tuvieron que salir corriendo”, relató su tío, quien detalló que el proyectil —de bajo calibre— quedó alojado en la fosa posterior del cráneo.

La familia apunta contra la “inconsciencia” de quienes disparan al aire: “No miden las consecuencias; cada disparo al aire es una posibilidad de matar o arruinarle la vida a alguien”, concluyeron con profundo dolor. Sobre la salud de Angelina, el hombre señaló: “Hay que ver, quizá le rozó y no le tocó nada adentro”.

Cómo se encuentra Angelina, la nena baleada por una bala perdida en Morón

A pesar de la gravedad que implica una herida de arma de fuego, el familiar intentó llevar algo de tranquilidad sobre la evolución de la niña e indicó que Angelina se encuentra actualmente “mejor y estable”, según los últimos reportes médicos que recibió la familia.

Al respecto, un dato clave que trajo alivio es que, en principio, la bala no habría afectado la parte motriz. “Ahora está sedada y con la zona muy inflamada. La bala todavía sigue adentro”, confirmó el tío, quien pidió oraciones para que la niña pueda “vivir tranquila” tras superar este trauma.

“Es una criatura, solo pedimos que se recupere”, concluyó su tío antes de regresar al centro asistencial donde la pequeña permanece bajo observación estricta.