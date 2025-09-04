Policías de Merlo ayudaron a una mujer a dar a luz

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Operativo Cóndor 421, en el barrio Pompeya, cuando un llamado al 911 alertó sobre una emergencia obstétrica.

Policías ayudaron a una mujer a dar a luz en Merlo Foto: Prensa

Efectivos del Comando de Patrullas Merlo asistieron a una mujer en pleno trabajo de parto y lograron ayudar al nacimiento de un bebé en perfectas condiciones.

De inmediato, un móvil del Destacamento local se dirigió al lugar. En él acudieron el Sargento Maximiliano Davove y la Oficial Micaela Ojeda, quienes al arribar constataron que la mujer, identificada como Gisella Elizabeth Leguizamón (31 años), se encontraba en una avanzada etapa de trabajo de parto.

Ante la urgencia del caso y sin margen para esperar a un especialista, los efectivos asistieron a la mujer en su domicilio, logrando con éxito el nacimiento de un bebé de sexo masculino, en buen estado de salud y sin complicaciones, gracias al rápido accionar.

Una ambulancia arribó minutos después y trasladó a la madre y al recién nacido al Hospital Héroes de Malvinas para completar los controles médicos correspondientes.

El padre del niño, Walter Omar Guillén (36 años), expresó su profundo agradecimiento y destacó el compromiso y la humanidad del personal policial. La familia manifestó además su deseo de que el hecho tome difusión pública, como reconocimiento a la labor de quienes actuaron con profesionalismo y sensibilidad en una situación límite.

Desde la Estación de Policía Departamental de Seguridad Merlo, su jefe, Crio. Mayor Gustavo Subira, felicitó al personal actuante y subrayó la importancia de este tipo de intervenciones que reflejan el espíritu de servicio y la vocación de quienes integran la fuerza.