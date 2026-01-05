Tiroteo en un búnker narco del Conurbano: mataron a un polícía y un delincuente fue abatido

El caso quedó caratulado en principio como “homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y por tratarse de personal policial, en concurso con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Feroz tiroteo en San Martín Foto: Policía

Un violento tiroteo entre delincuentes y policías en la villa 18, del partido bonaerense de San Martín, dejó el saldo de un oficial muerto, otros dos agentes heridos y uno de los ladrones fue abatido.

El hecho se produjo en un búnker dentro del popular barrio, sobre la calle Sargento Cabral al 5000, luego de que dos jóvenes intentaran escapar al darse cuenta de la presencia policial en el lugar. Fue alrededor de las 3.30 de este lunes.

Los agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) bajaron de los móviles y continuaron la persecución unas dos cuadras a pie. Llegaron a una casa, donde detuvieron a dos personas. Pero un tercer delincuente disparó contra los oficiales de la Bonaerense.

Uno de los delincuentes detenido Foto: Policía

Feroz enfrentamiento

Allí, los efectivos tuvieron un durísimo enfrentamiento armado contra los narcos. Producto del tiroteo, el oficial Santiago Oleksiuk, de 27 años, murió en el lugar: recibió disparos en el cuerpo y cabeza.

También fue abatido uno de los delincuentes. Fue hallado a unas cuadras de donde se produjo el feroz enfrentamiento; sobre Avenida Eva Perón. Era mayor de edad y aún no fue identificado.

En pleno enfrentamiento, distintas unidades policiales que se encontraban desplegadas en el marco del mismo “Operativo Blindaje”, junto a personal especializado en investigaciones de narcotráfico, llegaron al lugar para dar apoyo.

Hay dos sargentos que resultaron heridos. Uno de ellos, fue derivado a la Clínica (Hospital) Thompson de San Martín: se encuentra estable y fuera de peligro. El otro de los agentes, Nicolás Muñoz, tiene disparos en el rostro, brazo derecho, hombro y glúteo izquierdo. Fue trasladado al Hospital Eva Perón (ex Castex) y está grave.

En el búnker donde se vendía droga, fueron secuestrados chalecos antibalas y un revólver calibre 9 mm, con numeración suprimida. También varios envoltorios con sustancias de estupefaciente, compatibles a simple vista con clorhidrato de cocaína fraccionado. No se detalló aún de cuanto fue lo secuestrado.

La droga que se secuestró Foto: Policía

Cómo sigue la causa

La investigación quedó bajo la órbita del Fiscal de la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Martín. En el lugar, además de los oficiales especializados de la Bonaerense, trabajaron peritos de Gendarmería.

Hay tres detenidos: Mariano Martín M. de 41 años; Daniel Nicolás M. de 19; y Reinaldo P.M de 30. Según se supo, el más joven de los detenidos posee “Averiguación de Paradero activo” requerido por el Juzgado Nacional de Menores Nº5 desde fines de octubre del año pasado.