Misiones: entró en una comisaría, se roció con alcohol y se prendió fuego

La víctima, una mujer de 63 años, tiene quemaduras en el 35% del cuerpo y está internada grave. El personal policial la asistión rápidamente y evitó un mayor daño. LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR.

Intento de suicidio de una mujer en una comisaria de Misiones. Foto: Gentileza El Territorio

Un momento de mucha tensión se vivió en una comisaría de la localidad misionera de Campo Grande, cuando una mujer de 63 años se roció con alcohol y se prendió fuego frente al personal policial.

Según informó el medio local El Territorio, la víctima ingresó a la dependencia policial y, al abrir la puerta, se roció con alcohol y accionó un encendedor.

Intento de suicidio de una mujer en una comisaría de Misiones. Video: Gentileza @py_urgente

Tras ser asistida en la comisaría, la mujer fue trasladada al hospital local, siendo luego derivada al Hospital SAMIC de Oberá por la gravedad de las lesiones.

El parte médico indicó que la mujer tiene quemaduras en casi el 35% del cuerpo, con mayor compromiso en el rostro y las vías respiratorias.