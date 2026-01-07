Persecución, choque y muerte en la puerta de la casa de Cristina Kirchner: un taxista atropelló a dos personas

Una moto escapaba de la policía cuando chocó con un taxi que pasaba por el lugar. El hecho derivó en la muerte de una persona.

Choque y muerte en la puerta de la casa de Cristina Kirchner. Foto: X

Este miércoles se dio un violento hecho en la puerta de la casa de Cristina Kirchner, en el barrio de Constitución. Una persecución terminó con un choque, una muerte y una fuga en la esquina de las calles San José y Humberto I.

Cabe mencionar que en dicha esquina suele haber presencia de militantes y seguidores de la expresidenta de la Nación, que cumple allí la prisión domiciliaria producto de la condena de la Causa Vialidad.

Persecución, choque y muerte en la puerta de la casa de Cristina Kirchner. Video: X.

El hecho comenzó en el barrio porteño de San Telmo, cuando la Policía de la Ciudad detectó que transitaba una moto sin patente. Allí se intentó llevar a cabo una detención, aunque finalmente comenzó una persecución.

Sin embargo, el motociclista se dio a la fuga y la frenética persecución finalizó minutos después en el cruce de las calles Humberto I y San José, donde chocó con un taxi.

Ese impacto provocó que el taxi se suba a la vereda y atropelle a dos transeúntes, uno de los cuales falleció en el lugar producto de las heridas, mientras que el otro fue trasladado por el SAME.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia acudió al lugar y asistió a la víctima con maniobras de RCP, aunque las graves lesiones hicieron que fallezca en el lugar.

Acerca del motociclista, fue detenido y entre sus pertenencias se halló una chapa patente con pedido de secuestro.

Cristina Kirchner habló tras recibir el alta y volver a su hogar

Cristina Fernández de Kirchner confirmó que recibió el alta médica el pasado sábado 3 de enero y ya se encuentra en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple con prisión domiciliaria.

A través de sus redes sociales, la expresidenta también expresó su gratitud hacia el equipo médico que la asistió durante su reciente intervención quirúrgica.

Cristina Kirchner recibió el alta. Foto: Captura

“No quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior”, señaló Cristina.

La líder de Unión por la Patria también dedicó un párrafo a las muestras de afecto recibidas durante su estadía en el centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires: “Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”, escribió.