Cristina Kirchner habló de su internación por apendicitis: “Largo y dificultoso proceso”

La expresidenta confirmó que recibió el alta médica el pasado sábado 3 de enero y ya se encuentra en su domicilio de la calle San José 1111. Además, agradeció al personal del Sanatorio Otamendi y a las muestras de afecto de la militancia durante su estadía en el centro de salud.

Cristina Fernández de Kirchner. Foto: REUTERS/Tomas Cuesta

Cristina Fernández de Kirchner confirmó que recibió el alta médica el pasado sábado 3 de enero y ya se encuentra en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple con prisión domiciliaria.

A través de sus redes sociales, la expresidenta también expresó su gratitud hacia el equipo médico que la asistió durante su reciente intervención quirúrgica.

“No quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior”, señaló Cristina.

Cristina Kirchner recibió el alta. Foto: Captura

La líder de Unión por la Patria también dedicó un párrafo a las muestras de afecto recibidas durante su estadía en el centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires: “Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”, escribió.

Con este mensaje, la expresidenta llevó tranquilidad sobre su estado de salud actual mientras continúa con su rehabilitación en su residencia particular tras los días de internación que comenzaron la semana pasada.

Qué le pasó a Cristina Kirchner

Cristina había padecido un cuadro de apendicitis agua con peritonitis localizada, que llevó a que sea operada y pase las fiestas internada, tanto Navidad como en Año Nuevo.

Previo al alta, se le quitó el drenaje peritoneal que le colocaron tras la cirugía. El próximo paso es seguir con el tratamiento antibiótico proporcionado por vía oral.

Además, seguirá el monitoreo por parte de su equipo médico en Constitución, donde pasa los días de prisión domiciliaria, tras la condena de la causa Vialidad.

La internación se había dado el sábado 20 de diciembre, en el marco de un fuerte dolor abdominal. Este mismo día fue operada y comenzó el proceso de recuperación, que se demoró por el diagnóstico de íleo posoperatorio, que representa la ausencia momentánea de la función intestinal tras una operación.