Trágico choque frontal en Entre Ríos: tres muertos y tres heridos de gravedad en Gualeguaychú

Un joven de 18 años y dos mujeres de 32 y 79 perdieron la vida tras un violento accidente de tránsito en la Ruta Provincial N°20. Bomberos, efectivos de la Policía y Criminalística de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso trabajaron en el lugar del siniestro.

Trágico accidente en la Ruta Nacional N°20 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Foto: NA.

Tres personas murieron y otras cuatro resultaron con heridas de gravedad este domingo a la madrugada tras un violento choque frontal en la Ruta Provincial N°20, en el departamento de Gualeguaychú (Entre Ríos).

“ Por causas que la Justicia aún intenta establecer, los vehículos que circulaban en sentidos opuestos colisionaron en un tramo recto de la calzada.

El siniestro se registró cerca de las 04:30 a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert, donde un operativo de emergencia trabajó durante varias horas debido a la magnitud del impacto entre un Fiat Palio y una Volkswagen Suran.

Trágico accidente en la Ruta Nacional N°20 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Foto: Gentileza R2820

En el Fiat Palio, que se desplazaba hacia el sur, viajaban tres jóvenes. El conductor de 18 años falleció en el acto y su cuerpo debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios tras quedar atrapado entre los hierros.

Sus acompañantes, dos adolescentes de 17 y 16 años, sufrieron lesiones de extrema gravedad y fueron derivados a centros de mayor complejidad en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

En la Volkswagen Suran, que circulaba en dirección contraria con tres ocupantes oriundos de Villa Elisa, el saldo también fue fatal: murieron una mujer de 32 años, que ocupaba el asiento del acompañante, y una mujer de 79 años, que viajaba en la parte trasera.

Trágico accidente en la Ruta Nacional N°20 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Foto: Gentileza R2820

El conductor del rodado, un hombre de 39 años, sobrevivió al impacto, pero fue trasladado de urgencia con heridas graves al hospital de Gualeguaychú para recibir atención especializada.

Las posibles causas del trágico accidente en Entre Ríos

Las pericias accidentológicas resultarán importantes para determinar si el trágico choque se produjo por una maniobra indebida o una invasión de carril en un horario de visibilidad reducida.

Por otro lado, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido para permitir las tareas de rescate y el relevamiento de pruebas ordenado por la autoridad judicial competente.