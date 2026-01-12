Un ex policía asesinó de un balazo a un ladrón.

Un violento episodio se registró en un depósito avícola ubicado sobre la colectora de la autopista Dellepiane Sur, en el barrio porteño de Mataderos, cuando un policía retirado asesinó a un delincuente en un intento de robo.

También, otro ladrón acabó detenido y otro permanece en calidad de prófugo, según se informó del caso.

El hecho tuvo lugar el pasado 5 de enero, pero trascendió y tomó impacto público en las últimas horas tras viralizarse un video que muestra el momento exacto del asalto y la reacción del ex agente policial que estaba desempeñándose como custodio del comercio.

El momento del asalto y el tiroteo en el depósito de Mataderos. Video: NA.

El detalle de cómo fue el asalto que acabó con la vida del delincuente

El suceso tuvo lugar cuando se realizaba la descarga de mercadería en el depósito. En ese instante, tres delincuentes armados sorprendieron a los empleados.

Fue allí cuando el exoficial de la Policía Bonaerense intentó detener el ataque, y efectuó disparos contra los agresores.

Uno de los ladrones, un hombre de 43 años, resultó gravemente herido en el abdomen, por lo que pudo ser reducido en el lugar, mientras que los otros dos escaparon en un vehículo.

Incluso, en las imágenes que se difundieron, el ladrón malherido que terminó muerto alcanzó a decir: “Ya está loco, ya fue. Me rompiste la panza, hermano. Ya está”.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Grierson donde permaneció internado durante tres días hasta que se confirmó su fallecimiento.

Tras horas del intento del asalto, otro de los delincuentes -de 23 años- ingresó al mismo hospital con una herida de arma de fuego, por lo que quedó detenido. Hay que recordar que el tercer delincuente continúa prófugo.

El delincuente malherido que terminó muriendo por el disparo. Foto: NA.

Personal de la Comisaría Vecinal 9B de la Policía de la Ciudad secuestró una pistola calibre 9 milímetros con numeración limada, partes de un arma calibre .45 pertenecientes a los ladrones y el arma 9 mm del personal de seguridad.

La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio en ocasión de robo, e interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo de la fiscal Bernarda Yamile, quien ordenó la detención del acusado.