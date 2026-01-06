Detuvieron a dos argentinos en Río de Janeiro: los descubrieron robando botellas de whisky de un supermercado de Copacabana

Los empleados del comercio se percataron acerca de cómo ocultaban la mercadería entre sus ropas y alertaron a la Policía. También intentaban robar otros artículos de lujo.

Las cámaras de seguridad de un supermercado de Copacabana fueron clave para la detención de dos ciudadanos argentinos acusados de robar botellas de whisky importado y otros productos de lujo en un comercio de esa tradicional zona turística de Río de Janeiro.

El hecho ocurrió en los últimos días y quedó registrado en video, donde se observa a los sospechosos ocultando la mercadería entre sus ropas mientras recorrían el local.

El robo fue advertido a tiempo por los empleados del supermercado

Según informó la Policía Civil de Brasil, la maniobra fue advertida a tiempo por empleados del establecimiento, quienes alertaron a las autoridades. De este modo, los dos argentinos fueron interceptados y aprehendidos antes de que lograran abandonar el supermercado con los artículos sustraídos.

En el mismo operativo, la policía brasileña también detuvo a dos mujeres de nacionalidad española por delitos similares. De acuerdo con lo publicado por el medio local O’Globo, las acusadas fueron captadas por las cámaras de seguridad mientras cometían el hurto, lo que permitió su rápida identificación y detención dentro del comercio.

Las aprehensiones se realizaron en el marco del denominado Operativo Contraestafa, un despliegue especial de las fuerzas de seguridad destinado a prevenir y combatir robos y estafas contra comercios de la zona sur carioca, una de las áreas más concurridas por turistas nacionales y extranjeros.

Todos los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 12ª de Copacabana, donde se les imputaron cargos formales por hurto agravado. Además, las autoridades dieron aviso a los consulados de Argentina y España, mientras los acusados permanecen a disposición de la Justicia brasileña.

De acuerdo con fuentes policiales, desde el inicio del operativo ya fueron detenidas al menos 14 personas por distintos delitos vinculados a robos en comercios de la zona sur de Río de Janeiro. El caso de los turistas argentinos se conoce semanas después del escándalo protagonizado por cinco mendocinos acusados de robar artículos de alta gama en un centro comercial de Estados Unidos, y en un contexto de cifras récord de viajes de argentinos a las playas de Brasil.