Pelea familiar y muerte en La Matanza. Foto: Captura de video.

Las calles de Rafael Castillo fueron el escenario de un pelea familiar fatal que terminó con un hombre mayor fallecido de un infarto.

La pelea se habría ocasionado por la disputa de la propiedad de una casa y todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

Pelea familiar y muerte en La Matanza. Video: Gentileza El Nacional de Matanza

En el video, se puede ver cuando el hombre se acercó a una joven que estaba a unos metros con un palo en la mano y, después de un cruce de palabras, le pegó.

Después, otra mujer llega al lugar y el hombre también le pega con el palo. En ese momento lo abordaron para sacárselo y terminó arrodillado en el suelo. Acto seguido, se descompensó y quedó tendido boca arriba en la vereda.

Pelea familiar y muerte en La Matanza. Foto: Captura de video.

“Ahora se hace el que le pasó algo”, dijo un familiar mientras lo observaban. Sin embargo, el hombre no pudo ser reanimado y falleció luego del violento episodio.