Polémica en Villa Crespo por el policía que le disparó a un chofer:

Un policía disparó 14 veces en la esquina de Fitz Roy y Muñecas. Foto: Captura

El barrio porteño de Villa Crespo fue testigo de uno de los episodios más extraños en el último tiempo: un policía federal que viajaba de civil se bajó de su auto, disparó en distintas oportunidades e hirió a una persona en una de sus piernas. Hoy la víctima habló y dejó declaraciones que esclarecen el hecho.

Walter es chofer de una empresa gastronómica ubicada en el cruce de las calles Fitz Roy y Muñecas, donde ocurrió el violento episodio, y se encontraba llegando a la zona cuando fue sorprendido por Cristian Brítez.

El sujeto fue detenido después de protagonizar un tiroteo. Foto: Redes sociales

El violento episodio ocurrió poco antes de las 6 de la mañana. Luego de la balacera, Walter fue asistido por la encargada del depósito, que enseguida alertó a la policía y poco después un patrullero junto con una ambulancia del SAME llegaron a la zona.

En el lugar se secuestró el vehículo del policía y la pistola 9 milímetros con la que efectuó los disparos, la cual sería su arma reglamentaria y que tiene la marca de la PFA. Se estima que lanzó más de 14 disparos al aire, aunque los efectivos ordenaron un operativo cerrojo amplio en busca de más vainas servidas.

El arma que se secuestró en el lugar con la marca de la Policía Federal. Foto: Policía de la Ciudad.

Las declaraciones de la víctima del policía que comenzó a disparar indiscriminadamente

“Estaba llegando al trabajo, ya le había tirado a mis compañeros antes, yo llegué atrás de ellos y empezó a los tiros limpios y me dio en el pie, era un dolor intenso”, señaló Walter.

Siguiendo, aclaró que el atacante “estaba escondido y apareció de sorpresa” y que no lo conocía. “No atiné a nada, estaba re nervioso”, recordó.

El chofer que, luego de ser atendido en el hospital Durand, fue llevado al Sanatorio Güemes, destacó: “Estoy bien, ya fui a declarar a la comisaría. En todo momento me acompañaron los policías de la Ciudad”.

Los testigos de un episodio muy violento en Villa Crespo

Un testigo contó en TN que el policía “no podía estacionar bien” su auto, dado que se encontraba alcoholizado y bajo el efecto de sustancias, y sumó: “Él estaba solo, bajó, abrió el baúl, sacó el arma y me apuntaba. Me decía que me quedara quieto, que levante las manos y me quede pillo ahí”.

“Me empezó a amenazar y me preguntó si me quería morir, mientras gatillaba el arma. A gente que veía le tiraba”, contó otro testigo, en A24. También confirmó que el agresor no contaba con el uniforme policial y que se había quedado sin balas: “Me metí abajo de un coche y me seguía buscando. Después atiné a correr, que fue lo primero que se me vino a la cabeza”.