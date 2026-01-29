Narela Micaela Barreto, argentina desaparecida en Los Ángeles. Foto: Instagram.

La argentina Narela Barreto, de 28 años, quien era intensamente buscada desde hacía una semana en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, fue encontrada sin vida este jueves. Una noticia confirmada por su propio padre.

La joven, oriunda de Banfield, partido de Lomas de Zamora, se había instalado en el país norteamericano hace dos años. Allí residía en un departamento alquilado, donde llevaba adelante su vida cotidiana.

Qué hallaron en su departamento tras su desaparición

Luego de la última comunicación de Narela con su madre el pasado viernes, su familia se alertó y, de inmediato, le pidieron a sus amigos de Los Ángeles que colaboren con su búsqueda. “Sabemos que está desaparecida hace 5 días, desde el viernes. El lunes fue la última vez que yo le mandé mensajes, le estuve mandando todos los días. Hasta las 12 del mediodía el teléfono estaba prendido porque le llegaban los dos tildes. Desde ese momento nos enteramos sobre la desaparición”, reveló su prima Milagros.

En esa instancia de desesperación, los allegados de la joven de 28 años se comunicaron con el Departamento de Policía de Los Ángeles e informaron sobre lo que estaba sucediendo. Tras el aviso, un grupo de policías se acercó hasta el departamento de Narela, pero no encontraron nada fuera de lugar.

“El viernes fue la última vez que mi mamá dejó de tener contacto con ella. Mi mamá es la única persona a la cual le hablaba todos los días, sin falta. No contestaba, pasaron las horas y ya llamó después a un amigo y le pidió por favor que vaya a ver el departamento con la policía. Fue este chico, entraron y estaba todo bien. El departamento estaba como mi hermana lo había dejado”, contó Santiago este jueves, el hermano de Narela, en diálogo con el canal de streaming Luzu TV.

Intensa búsqueda de Narela Barreto

“¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunicate a cualquier hora al 786-736-0184”, decía el posteo que circuló en redes.

Por otro lado, Ayelén, una prima de Barreo, también compartió en su cuenta de Instagram: “Necesitamos saber sobre su paradero. No tenemos respuesta de las fuerzas policiales de EEUU. ¡Ya son cinco días desaparecida!”.