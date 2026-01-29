Narela Micaela Barreto, argentina desaparecida en Los Ángeles. Foto: Instagram.

Narela Barreto, la joven argentina de 28 años que estaba desaparecida en Estados Unidos, fue hallada muerta este jueves y la noticia fue confirmada por su propio padre. La familia estaba detrás de su búsqueda cuando se conoció su triste final.

La joven era oriunda de Banfield, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, y se había radicado en el país norteamericano hace dos años, donde vivía en un departamento alquilado.

La joven vivía en Estados Unidos el 2024 y “lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso”, según reveló su prima Violeta en los últimos días.

Mientras seguían buscando a Narela, su padre había viajado este jueves a las 5 de la madrugada, rumbo a Los Ángeles, para tratar de agilizar la búsqueda de su hija.

Todavía no trascendieron ni las circunstancias ni cómo murió Narela, quien primero vivió en Miami y después se trasladó a Los Ángeles, donde trabajaba como moza, según su familia.

“¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunicate a cualquier hora al 786-736-0184”, decía el posteo que circuló en redes.

Por otro lado, Ayelén, una prima de Barreo, también compartió en su cuenta de Instagram: “Necesitamos saber sobre su paradero. No tenemos respuesta de las fuerzas policiales de EEUU. ¡Ya son cinco días desaparecida!”.