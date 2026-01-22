Un festival de sabores a pocos kilómetros de CABA con entrada gratuita:

Fiesta de la Pizza y la Empanada Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

La Fiesta de la Pizza y la Empanada vive su segunda edición en la ciudad de Balcarce. El evento durará dos días durante el fin de semana del 24 y 25 de enero e incluirá eventos en vivo, carros cerveceros, food trucks y artesanías en venta.

El Anfiteatro Saverio Bonazza será la sede de la celebración con entrada libre y gratuita al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahora confirmaron 9 artistas en escena y la organización es conjunta entre la Municipalidad de Balcarce y MB Producciones.

Fiesta de la Pizza y la Empanada Foto: Municipio de Balcarce

Qué hacer en la Fiesta Nacional de la Pizza y la Empanada

En la Fiesta de la Pizza y la Empanada de Balcarce, la actividad principal es recorrer los puestos gastronómicos, probar distintas variedades de pizzas y empanadas y comparar sabores, masas y rellenos. Hay opciones clásicas y otras más originales, ideales para ir probando de a poco y compartir.

Disfrutar los espectáculos en vivo es un gran atractivo, ya que durante toda la jornada suelen presentarse bandas, solistas, grupos de danza y DJs. La música crea un clima festivo que acompaña tanto la tarde como la noche, y muchas personas se quedan a escuchar los shows mientras comen. Este año tocan Los Inoxidables, Los Pibes de Mecho, Los Carperos, Santino Riquelme, Contrarreloj y Te Re Conviene. Aparte llegan los solistas: Loli Lujan, la voz dulce; Claudia, la voz de la cumbia; Marina Oddo y Ezequiel Méndez.

Fiesta de la Pizza y la Empanada Foto: Municipalidad de Balcarce

Otro plan es pasear por la feria de artesanos, donde se venden productos hechos a mano, alimentos regionales y recuerdos. Es un buen espacio para caminar tranquilo, mirar puestos y llevarte algo típico de la zona.

Para las familias, hay actividades y juegos para chicos, lo que hace que la fiesta sea apta para todas las edades. Los más pequeños pueden entretenerse mientras los adultos recorren el predio y disfrutan del evento.

Cómo llegar a la Fiesta Nacional de la Pizza y la Empanada

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Balcarce hay 4 horas y media de distancia recorriendo la Ruta 2. En cuanto al micro, los pasajes van desde los $48.000 por persona y el viaje dura 5 horas y media.