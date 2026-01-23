Cayó el exatleta Ryan Wedding. Foto: X / @FBIDirectorKash.

La caída de Ryan Wedding marca uno de los casos más llamativos del crimen organizado internacional. Exdeportista olímpico canadiense y figura del snowboard a comienzos de los 2000, fue detenido en México acusado de encabezar una poderosa red de tráfico de cocaína que operaba entre Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.

Su captura fue confirmada por Kash Patel, director del FBI, y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. El exatleta figuraba entre los fugitivos más buscados, con una recompensa de 15 millones de dólares, y era señalado como responsable no solo de narcotráfico, sino también de homicidios vinculados a la estructura criminal que lideraba.

Cayó el exatleta Ryan Wedding. Foto: FBI.

Según investigaciones judiciales, Wedding vivió durante más de una década en México bajo la protección del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

De atleta olímpico a jefe narco

Antes de convertirse en uno de los nombres más perseguidos por la justicia internacional, Ryan Wedding tuvo una carrera deportiva de alto nivel. Representó a Canadá en snowboard y alcanzó el puesto 24 en el eslalon gigante paralelo durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002.

Con el paso de los años, su figura quedó ligada a una organización criminal que, según declaraciones previas de la secretaria de Justicia Pam Bondi, generaba más de mil millones de dólares anuales en ganancias ilícitas provenientes del tráfico de drogas.

Ryan Wedding figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Foto: FBI.

“Resultado de exitosa cooperación”: el mensaje del FBI

El director del FBI confirmó la detención a través de la cuenta oficial del organismo en la red social X (antes Twitter), donde señaló:

“Gracias al liderazgo y compromiso del presidente Trump con la aplicación de la ley a nivel mundial, esta mañana, el Departamento de Justicia y el FBI detuvieron oficialmente a nuestro SEXTO Fugitivo Más Buscado del último año”.

“Ryan James Wedding fue detenido en México anoche. Está siendo trasladado de México a Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Drogas del FBI para que comparezca ante la justicia”.

“Presuntamente dirigía y participaba en una operación transnacional de narcotráfico que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Estados Unidos y Canadá, como miembro del Cártel de Sinaloa”.

Ryan Wedding figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Foto: People.com.

“Esta operación es el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México. Agradecemos especialmente a nuestros increíbles socios en México que facilitaron esto: la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, el embajador Ron Johnson, Legat México y más. Nuestros socios federales @TheJusticeDept”.

Fue el propio secretario Omar García Harfuch quien confirmó que Wedding se entregó en la embajada de Estados Unidos en México, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de detención y traslado hacia territorio estadounidense, donde deberá enfrentar a la justicia.

Patel y otras autoridades estadounidenses destacaron su brutalidad, señalándolo como un “narcoterrorista” responsable de asesinar a testigos y gestionar envíos masivos de cocaína desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá.