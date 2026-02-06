Agostina Páez, abogada argentina acusada de racismo en Brasil. Foto: NA

Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil, quedó detenida en una comisaría de Río de Janeiro.

La mujer, a quien le retuvieron el pasaporte y le colocaron una tobillera electrónica, ya había sido notificada de su situación judicial, que la tiene como imputada por los gestos que le hizo a un grupo de brasileños en un bar de Ipanema el 14 de enero.

Gestos racistas en Brasil de Agostina Páez.

La Justicia del país vecino había avalado el pedido del Ministerio Público Fiscal para que se dictamine la prisión preventiva por posible riesgo de fuga e intimidación a testigos, y podría ser trasladada en las próximas horas al Complejo Penitenciario de Bangu.

La joven se encuentra imputada por injuria racial, un delito que contempla una pena de dos a cinco años de prisión.

Agostina Páez, quien fue demorada luego de ser acusada de racismo Foto: redes

A través de un video, Páez consideró que “se están vulnerando” todos sus derechos, habida cuenta que en todo momento mostró su predisposición ante las autoridades brasileñas, pero al mismo tiempo advirtió que está “muerta de miedo”.

“Necesito ayuda. Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se me vulneren todavía más mis derechos, sobre los hechos no puedo hablar, solo decir que hay un contexto que está en la causa y que no son tenidos en cuenta sólo para perjudicarme. Espero que todo se aclare“, añadió.