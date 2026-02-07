Encontraron un cuerpo flotando en Puerto Madero Foto: NA

Encontraron el cuerpo sin vida de una persona mayor flotando en el río en el barrio porteño de Puerto Madero, a la altura de Pierina Dealessi al 1500, dique dos. El cuerpo fue encontrado por un corredor que pronto dio aviso a la Policía de la Ciudad, que intervino en el caso alrededor de las 11 de la mañana del sábado.

Se conoció que la persona fallecida tendría un golpe en la cabeza y se trataría de una persona de sexo masculino. Mientras que el parte policial al que tuvo acceso este medio indicó que el personal de la Prefectura Naval Argentina trabajó en el lugar.

Cómo fue el operativo

Los restos fueron custodiados por más de una hora y media por los uniformados a bordo de tres lanchas gomones hasta el arribo de los peritos y la unidad de traslado a la morgue.

Por otro lado, luego de rescatar el cadáver que flotaba en el agua, se dio intervención a la Unidad Criminalística quien deberá determinar las circunstancias y causales del fallecimiento. y el caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, a cargo de la jueza María Galetti. La fiscalía en lo criminal y correccional N° 19, a cargo de Andrea Capaldo dará intervención en el hecho.

Rescate en Puerto Madero Foto: captura video X/jotaleonetti

El escrito oficial explicó: “Durante patrulla jurisdiccional en Dique N° 2, Puerto Madero, personal de Prefectura Buenos Aires a bordo de una moto de agua halló un cuerpo sin vida de un hombre de tez morena, aparentemente mayor de edad, flotando en el espejo de agua. Se aseguró el lugar y se aguardan directivas del funcionario judicial de turno”.

Por el momento no se sabe la identidad del fallecido o cuáes fueron las causales de su muerte, ni tampoco supieron explicar cómo apareció el cadáver en medio del río.