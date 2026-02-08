Impactante choque en General Paz. Foto: captura video SAME.

Un grave accidente de tránsito paralizó esta mañana la Avenida General Paz tras una colisión de alta energía que dejó un saldo de 8 personas asistidas. El siniestro obligó al SAME a activar un protocolo de catástrofe y al corte total de la autopista para el aterrizaje del helicóptero sanitario.

Según trascendió, el incidente se registró a las 06:49 hs en la intersección con la Avenida Fernández de la Cruz, en sentido hacia Puente La Noria, donde un vehículo particular impactó violentamente contra el guardarraíl.

Rescate dramático y traslados tras el brutal accidente en General Paz

Debido a la magnitud del choque, tres personas quedaron atrapadas dentro del habitáculo y debieron ser liberadas tras un intenso trabajo de las dotaciones de Bomberos. El sistema de emergencias desplegó el protocolo de atención masiva de víctimas (MASCAL) con 6 móviles terrestres y 1 unidad aérea.

El detalle de los heridos es el siguiente:

Total de víctimas: se asistió a 8 pacientes (6 hombres y 2 mujeres), entre los cuales se encuentra un menor de edad.

Código Rojo: un joven de 25 años debió ser estabilizado y trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Santojanni.

Derivaciones : tres pacientes fueron llevados al Hospital Grierson y otros tres al Santojanni en ambulancias.

En el lugar: una persona fue atendida in situ sin necesidad de traslado.

La traza de la General Paz permanece totalmente cortada mientras personal policial realiza los peritajes correspondientes para determinar las causas del siniestro.