La muerte de tres soldados en la última semana encienden las alertas dentro de las Fuerzas Armadas: la decisión del Gobierno

Habrá una revisión amplia de los protocolos de evaluación y acompañamiento del personal militar, en especial de aquellos que prestan servicio armado en entornos sensibles.

Quinta de olivos, NA

En las últimas horas, el Gobierno anticipó que reforzará los controles psicológicos para los integrantes de las Fuerzas Armadas.

La medida se da en un contexto sensible, durante la última semana un soldado que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos fue encontrado sin vida mientras que otro suboficial principal del ejército fue hallado muerto este miércoles dentro de un cuartel ubicado en la provincia de Corrientes. Además, hubo otro caso en Santiago del Estero.

La víctima fue identificada como R.A.G., de 21 años y oriundo de Misiones, quien cumplía funciones de seguridad en el lugar.

Quinta de Olivos. Foto: NA

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado quedó a cargo de la investigación y dio intervención a las fuerzas federales, “a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias”. “Falleció como consecuencia de un disparo de arma larga en la cabeza”, indicaron las primeras informaciones.

Tras las primeras investigaciones, se encontró una carta dejada por R.A.G., que manifestaba que tenía una deuda de $2 millones con varios bancos.

El caso en Corrientes

Un suboficial del Ejército Argentino fue encontrado sin vida este miércoles 17 de diciembre por la mañana en un cuartel ubicado en la provincia de Corrientes, según informaron fuentes judiciales y policiales. La muerte del efectivo ocurrió en el marco de un hecho que todavía es objeto de investigación por parte de las autoridades.

Hallaron a un soldado sin vida. Foto: Corrientes Hoy

El hecho fue reportado alrededor de las 10:30 en un destacamento castrense de la zona, donde el suboficial fue hallado fallecido en circunstancias que aún no fueron plenamente esclarecidas. Tras el hallazgo, se dio intervención a la Justicia Federal y a la Gendarmería Nacional, que llevan adelante las pericias correspondientes para determinar las causas del deceso.

“El Ejército Argentino lamenta comunicar el fallecimiento del Suboficial Principal Juan Pereira, quien fue hallado sin vida en horas de la madrugada del día 17 de diciembre, en instalaciones del cuartel de la guarnición de Ejército Monte Caseros”, indicó el Ejército Argentino a través de un comunicado oficial.

El documento se refiere al hallazgo sin vida del soldado en Corrientes. Foto: Ejército Argentino

“Las autoridades militares locales se encuentran a disposición para responder requerimientos de la justicia interviniente. Finalmente, la institución expresa públicamente su pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”, concluyó el documento.

El caso en Santiago del Estero

El martes hallaron ahorcado a un gendarme que tenía 21 años en el barrio Centenario de Santiago del Estero. Fue identificado como Diego Matías Kalilec y su cuerpo sin vida fue hallado por el propietario del domicilio en el que vivía.

Detalles iniciales de la investigación arrojaron que el joven tomó la decisión luego de haber golpeado brutalmente a su pareja, que también era gendarme.

Kalilec ató una sábana al caño de gas, con el objetivo de quitarse la vida ahorcándose, algo que finalmente ocurrió.

Qué dijo Carlos Alberto Presti, nuevo ministro de Defensa

“Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las FFAA. Mis condolencias y mi oración a la Familia”, se lamentó Presti.

Si bien actualmente las tres fuerzas cuentan con exámenes psicofísicos periódicos y obligatorios, en el Ministerio de Defensa analizan introducir instancias adicionales de seguimiento, con especial énfasis en el acompañamiento psicológico continuo y en la detección temprana de situaciones de riesgo.

La evaluación incluye reforzar la intervención de los servicios de sanidad militar y actualizar criterios de aptitud para destinos de alta exigencia o tareas de seguridad permanente.

El Gobierno evalúa además avanzar con un aumento salarial para las Fuerzas Armadas. La discusión se centra en completar las dos últimas cuotas del esquema de recomposición dispuesto durante la gestión de Jorge Taiana, que quedó parcialmente pendiente y que la actual conducción del área aún no oficializó.

Asistencia al suicida

