Conmoción en la Quinta de Olivos: quién era el soldado hallado muerto y qué decía la carta que dejó

La causa quedó en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El joven fue encontrado sin vida en la quinta donde vive Javier Milei.

Quinta de Olivos. Foto: NA

Un soldado del Ejército Argentino fue hallado muerto en uno de los puntos internos de la Quinta de Olivos, donde vive Javier Milei, y la Justicia investiga si se trató de un suicidio.

La víctima fue identificada como R.A.G., de 21 años y oriundo de Misiones, quien cumplía funciones de seguridad en el lugar.

Sandra Arroyo Salgado

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado quedó a cargo de la investigación y dio intervención a las fuerzas federales, “a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias”.

“Falleció como consecuencia de un disparo de arma larga en la cabeza”, indicaron las primeras informaciones.

Quinta de olivos, NA

Tras las primeras investigaciones, se encontró una carta dejada por R.A.G., que manifestaba que tenía una deuda de $2 millones con varios bancos.

