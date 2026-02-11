Protesta entre policías en Santa Fe Foto: X @enfoque_Salta

Efectivos de la Policía de Santa Fe agredieron y escupieron este martes al jefe de la fuerza en Rosario, Luis Maldonado, en medio de los reclamos por aumentos salariales y mejores condiciones laborales.

El oficial se había retirado de la Jefatura de la Unidad Regional II, en la avenida Ovidio Lagos 5250, con el objetivo de entablar un diálogo con los agentes. Sin embargo, el intento no resultó a raíz de que los manifestantes comenzaron a empujarlo y escupirlo, motivo por el que debió regresar a la sede de la Policía.

Más temprano, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, había instado a los uniformados a que cesen con las protestas y se reincorporen al servicio para garantizar “la seguridad de los santafesinos y rosarinos”, a la vez que aseguró que saldrían “en lo inmediato de la disponibilidad”.

A su vez, el titular de la cartera de Economía, Pablo Olivares, anunció un incremento salarial para los agentes al ratificar que “los policías y penitenciarios van a tener un ingreso que no va ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo”.

Reclamos y demandas policiales por un salario mejor

Las protestas policiales comenzaron la semana pasada en varias ciudades santafesinas, como Rosario, Vera y Reconquista. Desde la Asociación Profesional Policial (Apropol) detallaron que entre los principales puntos del reclamo figuran una recomposición salarial real, con liquidaciones claras y auditables, y la implementación de una Tarjeta Alimentaria Policial para todo el personal, sin distinción de jerarquía ni destino.

Sin embargo, desde el sector remarcaron que el reclamo no se limita a lo salarial, sino que apunta a una mejora integral de las condiciones laborales, con especial énfasis en la salud mental y física de los efectivos.

En este contexto, días atrás el Gobierno de Santa Fe anunció la puesta en marcha de un plan integral para las fuerzas de seguridad, destinado a mejorar de manera sustancial las condiciones laborales y de vida del personal policial.

Según explicó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, la iniciativa se estructura en cuatro ejes: mejora económica, salud mental, alojamiento y transporte, y se desarrollará con diálogo permanente y un proceso de perfeccionamiento continuo.