Hallaron a una joven muerta en una zanja en La Plata:

Eugenia Carril, la joven de 18 años que fue hallada muerta en una zanja en La Plata. Foto: Redes sociales

Este sábado 14 de febrero fue hallado en una zanja el cuerpo de Eugenia Carril, una joven que había desaparecido la noche anterior cuando volvía de la facultad en La Plata, Buenos Aires. Un seguimiento por cámaras de seguridad reveló lo que le habría ocurrido a la joven de 18 años y su trágico final.

La reconstrucción del hecho confirmó que Eugenia efectivamente bajó del colectivo que la acercaba a su casa, y que incluso caminó algunas cuadras. Sin embargo, su desenlace fatal habría tenido lugar en la zona de 96 y 3.

Su familia había denunciado en redes sociales su desaparición, ya que se esperaba que regrese de estudiar a las 22, aunque su demora preocupó a su entorno. Finalmente, este sábado la hallaron muerta, con signos compatibles a un siniestro vial.

Joven hallada muerta en La Plata: qué mostraron las cámaras de seguridad

La policía está detrás del hallazgo de un conductor de una camioneta Chevrolet Meriva, que fue detectada en el lugar de la muerte. La persona al volante habría impactado contra el cuerpo de Eugenia Carril, produciéndole heridas de muerte.

Un investigador del Centro de Monitoreo Municipal de La Plata apuntó que “en la imagen se ve a la joven cuando bajaba del colectivo, caminó algunas cuadras y, finalmente, la maniobra imprudente que terminó en el embiste seguido de muerte de la damnificada”.

Las cámaras de seguridad registraron a una camioneta Chevrolet Meriva segundos después de que pase Eugenia. Video: X.

Las nuevas imágenes de cámaras de vigilancia ubicadas en la zona, una de ellas instalada en 96 entre 2 y 3 y orientada hacia calle 3, permitieron observar el momento previo a la colisión.

De acuerdo con el registro fílmico, alrededor de las 22:26 se observa a la joven que caminaba por la calle 96 en dirección de 4 hacia 3. Un minuto después, a las 22:27 aproximadamente, aparece en la misma secuencia una camioneta que circulaba por 96 desde 7 hacia 1.

Al arribar a la intersección con calle 3, se puede ver el encendido de la luz de freno del vehículo y una maniobra brusca de esquive, momento en el que los investigadores presumen que se produjo la colisión con la víctima.

En la misma grabación también se detectó el paso de otra Chevrolet Meriva que circulaba de frente, material que ahora es analizado para determinar si ese vehículo guarda relación con el hecho o si su conductor podría aportar datos en calidad de testigo.

La esquina en la que habría ocurrido en el siniestro vial. Foto: Google Maps

Detalles de la investigación

En el lugar del hecho trabajó la Policía Científica, que levantó restos plásticos desprendidos del vehículo durante el impacto. Esos elementos serán peritados para intentar identificar la camioneta involucrada.

La causa quedó a cargo del fiscal Martín Almirón, titular de la Fiscalía N° 8 de La Plata, quien ordenó distintas medidas para dar con el conductor prófugo y el vehículo implicado.

Los investigadores se mantienen trabajando con imágenes de cámaras públicas y privadas de la zona, mientras no se descarta convocar a testigos que puedan aportar datos para esclarecer el hecho.