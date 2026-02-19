Endrit Nika fue condenado a 18 años de prisión por el femicidio de María Clara Urdangaray.

La Justicia de Kosovo condenó a 18 años de prisión a Endrit Nika por el femicidio de la argentina María Clara Urdangaray, ocurrido en 2023 cuando fue arrojada desde el balcón de un hotel. El fallo fue dictado por el Tribunal de Primera Instancia de Pristina, que lo declaró culpable de homicidio agravado.

La sentencia fue presenciada por los padres de la víctima, Magdalena Delmonte y Facundo Urdangaray, quienes viajaron para asistir a la audiencia. Tras conocerse la resolución, manifestaron conformidad con el veredicto, aunque adelantaron que apelarán al fallo.

María Clara Urdangaray, la joven argentina asesinado en Kosovo, junto a su padre. Foto: NA

El tribunal estuvo integrado por Gazmend Bahtiri, Gëzim Ademi y Alltën Murseli. También, participaron el fiscal Armend Hamiti, el abogado de la familia Betim Shala y el defensor Drilon Imeri.

Cómo murió María Clara Urdangaray, la joven argentina asesinada en Kosovo

Según la acusación, el 1 de agosto de 2023, la joven de 27 años oriunda de City Bell, partido de La Plata, estaba alojada con su pareja en un hotel de Kosovo Polje.

Tras una discusión, el hombre la habría arrojado desde el sexto piso. La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde murió por la gravedad de las heridas.

María Clara Urdangaray era oriunda de La Plata y tenía 27 años antes de ser asesinada por su pareja en Kosovo.

En su alegato final, el fiscal sostuvo que el caso refleja una historia de violencia y control, y afirmó que la responsabilidad “tiene un nombre”. Para la familia, las pruebas presentadas fueron contundentes, según declaraciones a ‘El Día de La Plata’.

La historia de María Clara Urdangaray

La joven se había mudado a Europa en busca de trabajo. Primero, viajó a España y vivió unos meses en Barcelona; luego se trasladó a Suiza con el acusado.

El perfil de Instagram de Endrit Nika, femicida de María Clara Urdangaray. Foto: Captura de pantalla.

Días antes del crimen, ambos habían viajado a Kosovo para asistir al casamiento de un familiar de él. La familia se enteró de lo ocurrido a través de conocidos y, luego, confirmó la noticia con Cancillería.