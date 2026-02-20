Agustín Elias Perrone Carozzo, el joven de 25 años acusado de matar a golpes a un automovilista durante una pelea de tránsito. Foto: TN | Facebook / Agustín Perrone.

La violencia vial volvió a dejar un saldo trágico en el sur del conurbano bonaerense. Una discusión de tránsito ocurrida en la localidad de Ranelagh, partido de Berazategui, derivó en una pelea a golpes que terminó con la muerte de un automovilista de 54 años y la detención de un motociclista de 25, acusado de homicidio.

El hecho se produjo en la intersección de la avenida Agote y la calle 366. La víctima fue identificada como Darío Andrés Lau (54), quien protagonizó un altercado con el motociclista luego de un roce entre un Chevrolet Corsa y una moto Honda CBX 250. De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, el conflicto se habría originado por una maniobra imprudente: el automovilista habría “encerrado” al motociclista y, presuntamente, le habría provocado daños en los espejos del rodado.

Un automovilista de 54 años falleció luego de ser golpeado en plena vía pública en Ranelagh. Video: X / @mauroszeta.

La discusión escaló rápidamente. Según se observa en distintos videos tomados por testigos, que luego se viralizaron y hoy forman parte de la prueba judicial, Darío Lau descendió de su vehículo con un palo y comenzó a agredir al motociclista. En ese contexto, el joven respondió con golpes de puño. Tras recibir al menos dos impactos, el hombre de 54 años cayó al asfalto y quedó inconsciente.

Minutos después arribaron efectivos de la Comisaría 2ª de Berazategui y una ambulancia del SAME, cuyos profesionales constataron el fallecimiento en el lugar. El motociclista fue detenido y el caso quedó caratulado como homicidio.

Quién es el motociclista acusado de homicidio

El acusado es Agustín Elías Perrone Carozzo, de 25 años, quien fue arrestado ayer tras el episodio. Según pudo conocer TN en base a sus redes sociales, Perrone solía ser luchador de Muay Thai en su adolescencia. Con el paso de los años, sin embargo, volcó su interés hacia el mundo de los motores: actualmente se dedica a la venta de embragues para vehículos de competición y es familiar de un piloto de carreras de automovilismo de la zona.

Un automovilista de 54 años falleció luego de ser golpeado en plena vía pública en Ranelagh: el origen de la pelea. Video: X / @mauroszeta.

Estos antecedentes forman parte del perfil personal del imputado y son analizados dentro del contexto general del hecho, aunque no constituyen en sí mismos elementos determinantes de responsabilidad penal. La investigación deberá establecer si existió legítima defensa, un posible exceso en la reacción o una agresión desproporcionada.

En uno de los registros audiovisuales difundidos se escucha a la víctima afirmar que habría sido agredida por más de una persona, extremo que hasta el momento no fue confirmado oficialmente y continúa bajo análisis.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Berazategui, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, quien ordenó pericias, toma de testimonios y la realización de la autopsia para determinar con precisión la causa de muerte.